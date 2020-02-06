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Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина забыла о Романе Макееве и закрутила роман с новым сотрудником реалити-шоу

Буквально несколько недель назад Алена Савкина помирилась со своим экс-возлюбленным Романом Макеевым, как известно, мужчина работал на реалити-шоу "Дом-2" звукорежиссером. Тем не менее, недавно мать участницы проекта Татьяна Владимировна Григорьевская показала видео, тем самым рассекретив новый роман молодой мамочки с другим сотрудником.
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина забыла о Романе Макееве и закрутила роман с новым сотрудником реалити-шоу

Стоит отметить, что именно Татьяна Владимировна Григорьевская помешала развитию бурного романа между Аленой Савкиной и Романом Макеевым. Мужчина готов был на все ради возлюбленной, она хотела вместе с ним уйти за Периметр, однако родственница поспешила поставить ей ультиматум и выгнать звукорежиссера с реалити-шоу.

Теперь же, как оказалось, Алена Савкина больше не страдает за экс-избранником, более того, она полностью погружена в новые отношения. Если верить видеоролику, опубликованному Татьяной Владимировной Григорьевской, Рапунцель-младшая снова закрутила роман с сотрудником команды реалити-шоу. Предположительно, это массажист, которого посещают участники "Дома-2". Не исключено, что зародились отношения именно во время одного из таких сеансов.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:24

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