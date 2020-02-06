Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина забыла о Романе Макееве и закрутила роман с новым сотрудником реалити-шоу





Стоит отметить, что именно Татьяна Владимировна Григорьевская помешала развитию бурного романа между Аленой Савкиной и Романом Макеевым. Мужчина готов был на все ради возлюбленной, она хотела вместе с ним уйти за Периметр, однако родственница поспешила поставить ей ультиматум и выгнать звукорежиссера с реалити-шоу.Теперь же, как оказалось, Алена Савкина больше не страдает за экс-избранником, более того, она полностью погружена в новые отношения. Если верить видеоролику, опубликованному Татьяной Владимировной Григорьевской, Рапунцель-младшая снова закрутила роман с сотрудником команды реалити-шоу. Предположительно, это массажист, которого посещают участники "Дома-2". Не исключено, что зародились отношения именно во время одного из таких сеансов.