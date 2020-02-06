Ученые объяснили, как человек выбирает лучший вариант из множества





Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 139 добровольцев. Людям предлагали несколько различных продуктов и просили выбрать из них лишь один. С помощью камер исследователи отслеживали взгляд каждого из участников. Эксперты сумели определить, что методом «отсеивания» люди отбрасывали ненужные варианты и концентрировали свое внимание на двух наиболее желаемых. Именно на оставшиеся продукты участники тратили больше всего времени.Ученые рассказали, что так происходит не только в магазинах и супермаркетах. Ежедневно человек сталкивается с выбором между различными предметами или действиями. Несмотря на большое количество предложений, всегда приходится уделять много внимания двум наиболее предпочтительным вариантам.