Nintendo показала первые кадры The Outer Worlds для портативной консоли Switch
На официальной страничке игры The Outer Worlds в онлайн магазине появились первые кадры из этой ролевой игры в исполнении для портативной консоли Nintendo Switch. По мнению экспертов и критиков, изображения в целом выглядят неплохо, особенно если учитывать особенности устройства, на котором будет запускаться игра.
Для того, чтобы перенести популярный релиз на гибридную портативную консоль, разработчикам, разумеется, пришлось многим пожертвовать. Во-первых, они пошли на снижение разрешения до 720р, уменьшение качества текстур и фильтрации, стали хуже также детализация теней и сглаживание. В то же самое время, на одном из скриншотов можно увидеть довольно много частиц.
Впрочем, до сих пор неизвестно какую именно версию ролевой игры показали на указанных изображениях: портативную для игры на самой консоли или стационарную для использования при подключении консоли к док-станции.
Стоит напомнить, официальный релиз The Outer Worlds состоялся еще в октябре минувшего года для персональных компьютеров и популярных консолей Xbox One и PlayStation 4. Что же касается релиза для Nintendo Switch, то он предварительно запланирован на 6 марта 2019 года.
Для того, чтобы перенести популярный релиз на гибридную портативную консоль, разработчикам, разумеется, пришлось многим пожертвовать. Во-первых, они пошли на снижение разрешения до 720р, уменьшение качества текстур и фильтрации, стали хуже также детализация теней и сглаживание. В то же самое время, на одном из скриншотов можно увидеть довольно много частиц.
Впрочем, до сих пор неизвестно какую именно версию ролевой игры показали на указанных изображениях: портативную для игры на самой консоли или стационарную для использования при подключении консоли к док-станции.
Стоит напомнить, официальный релиз The Outer Worlds состоялся еще в октябре минувшего года для персональных компьютеров и популярных консолей Xbox One и PlayStation 4. Что же касается релиза для Nintendo Switch, то он предварительно запланирован на 6 марта 2019 года.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:05