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Жанель Монэ рассказала об отравлении ртутью из-за экзотической диеты

Известная американская актриса, певица и продюсер Жанель Монэ в своем интервью журналистам издания The Cut откровенно рассказала о своем отравлении ртутью из-за экзотической диеты. Сейчас, как признается звезда «Скрытых фигур», она чувствует себя лучше, хотя до полного выздоровления еще далеко.
Жанель Монэ рассказала об отравлении ртутью из-за экзотической диеты

34-летняя артистка не стала рассказывать о подробностях своего отравления, однако отметила, что его причиной стало увлечение пескетарианской диетой. Это название походит от итальянского слова «рыба». Отмечается, что пескетарианцы отказываются от употребления в пищу мяса теплокровных животных, употребляя лишь овощи, молоко, яйца, морепродукты и рыбу. Вероятнее всего, из-за чрезмерного потребления рыбы Жанель Монэ и столкнулась с отравлением ртути, поскольку в мясе рыбы нередко содержится большое количество тяжелых металлов, в том числе и тот, который привел к проблемам со здоровьем.

Как известно, наиболее высокая концентрация ртути наблюдается в мясе тунца, марлины, рыбы-меч, кафельнике, северной щуке и макрели. А вот самой безопасной в этом отношении рыбой называют камбалу, форель, лосось, скумбрию, сибасс, треску и сельдь.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:55

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