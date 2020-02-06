Жанель Монэ рассказала об отравлении ртутью из-за экзотической диеты





34-летняя артистка не стала рассказывать о подробностях своего отравления, однако отметила, что его причиной стало увлечение пескетарианской диетой. Это название походит от итальянского слова «рыба». Отмечается, что пескетарианцы отказываются от употребления в пищу мяса теплокровных животных, употребляя лишь овощи, молоко, яйца, морепродукты и рыбу. Вероятнее всего, из-за чрезмерного потребления рыбы Жанель Монэ и столкнулась с отравлением ртути, поскольку в мясе рыбы нередко содержится большое количество тяжелых металлов, в том числе и тот, который привел к проблемам со здоровьем.Как известно, наиболее высокая концентрация ртути наблюдается в мясе тунца, марлины, рыбы-меч, кафельнике, северной щуке и макрели. А вот самой безопасной в этом отношении рыбой называют камбалу, форель, лосось, скумбрию, сибасс, треску и сельдь.