Кейт Хадсон вернулась в дородовую форму благодаря соку сельдерея натощак

В апреле Кейт Хадсон исполнится 41 год, но, как отмечают многочисленные поклонники артистки, её фигуре, да и внешности тоже, можно только позавидовать. Актриса не стала утаивать способы, которые помогают ей оставаться стройной и молодой. Главный секрет заключатся в особенностях питания. Кинозвезда употребляет пищу 5 раз в день, а утро она начинает со стакана свежевыжатого сока сельдерея. Через некоторое время знаменитость выпивает протеиновый коктейль, а на протяжении дня может есть овсянку, яйца, асаи. Основная часть меню Кейт Хадсон – блюда, имеющие растительную основу: к примеру, актрисе по вкусу кабачковая лапша. В отдельные дни артистка позволяет себе употребить рыбу или куриное мясо.На сегодняшний день Кейт Хадсон занимается четырьмя разными бизнесами, снимается сразу в двух кинолентах, а также воспитывает троих детей. Младший ребёнок – дочь Рани – появился у знаменитости осенью 2018 года, после чего она длительное время не могла вернуться в дородовую форму, потому что не имела возможности посещать тренировки. Для приведения фигуры в норму Кейт Хадсон начала придерживаться диеты и благодаря свой дисциплинированности добилась желаемого всего за четыре месяца.