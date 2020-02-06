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Борис Грачевский пришел на юбилей Виторгана в сопровождении глубоко беременной супруги

27 декабря 2019 года известный российский актер Эммануил Виторган отметил свое 80-летие. В преддверии новогодних праздников артист скромно отметил эту знаменательную дату в узком семейном кругу, а основные торжества перенес на февраль. Поздравить юбиляра пришел и режиссер Борис Грачевский в компании своей беременной супруги.
Борис Грачевский пришел на юбилей Виторгана в сопровождении глубоко беременной супруги

Присутствовавшие на празднике сразу же обратили внимание на то, что основатель легендарного детского киножурнала «Ералаш» появился в компании своей 36-летней супруги Екатерины Белоцерковской, которая находится в положении и вот-вот родит 70-летнему мужу четвертого ребенка. Для выхода в свет Белоцерковская выбрала черное трикотажное платье, которое довольно плотно обтягивало ее округлившийся живот, а на ноги надела удобные кроссовки. Такой выбор можно объяснить тем, что на таком сроке беременности большинство женщин больше думают не о стильном образе, а об удобстве.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:40

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