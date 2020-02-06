Борис Грачевский пришел на юбилей Виторгана в сопровождении глубоко беременной супруги





Присутствовавшие на празднике сразу же обратили внимание на то, что основатель легендарного детского киножурнала «Ералаш» появился в компании своей 36-летней супруги Екатерины Белоцерковской, которая находится в положении и вот-вот родит 70-летнему мужу четвертого ребенка. Для выхода в свет Белоцерковская выбрала черное трикотажное платье, которое довольно плотно обтягивало ее округлившийся живот, а на ноги надела удобные кроссовки. Такой выбор можно объяснить тем, что на таком сроке беременности большинство женщин больше думают не о стильном образе, а об удобстве.