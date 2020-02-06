Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем и поздравила его с 33-летием

Сооснователю компании "Апостол" сегодня исполнилось 33 года, и Тина Канделаки решила поделиться со своими подписчиками фотографией в обнимку с мужем. Также звезда пожелала супругу исполнения мечты, а под конец отметила: она сильно любит избранника и довольна его характером.Пара вместе на протяжении 12 лет. Влюблённые сыграли свадьбу в 2014 году, у них нет общих детей, но телеведущая не против стать еще раз мамой.Канделаки редко публикует фотографии с Бровко. Подписчики оценили милые и теплые слова звезды и присоединись к поздравлению её супруга.