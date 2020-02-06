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Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем и поздравила его с 33-летием

Несколько часов назад телеведущая Тина Канделаки опубликовала у себя на странице в Instagram фото с мужем. Под постом она поздравила своего возлюбленного Василия Бровко с днем рождения.

Сооснователю компании "Апостол" сегодня исполнилось 33 года, и Тина Канделаки решила поделиться со своими подписчиками фотографией в обнимку с мужем. Также звезда пожелала супругу исполнения мечты, а под конец отметила: она сильно любит избранника и довольна его характером.

Пара вместе на протяжении 12 лет. Влюблённые сыграли свадьбу в 2014 году, у них нет общих детей, но телеведущая не против стать еще раз мамой.

Канделаки редко публикует фотографии с Бровко. Подписчики оценили милые и теплые слова звезды и присоединись к поздравлению её супруга.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:11

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