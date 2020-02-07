Злоумышленники использовали фильмы «Джокер» и «Ирландец» для распространения вирусов





Злоумышленники стараются следить за трендами, в том числе и в киноиндустрии. Они расставляют свои хитрые ловушки незадолго до громких кинопремьер и даже спустя какое-то время после них, когда зрительский интерес к указанным лентам находится на своем пике. «С целью исключения потенциальных рисков мы рекомендуем киноманам пользоваться только официальными и крупными стриминговыми сайтами», - отмечают специалисты «Лаборатории Касперского».Отмечается, что специалистами компании по всему миру было найдено свыше двух десятков фишинговых сайтов, которые предлагали доверчивым пользователям бесплатный просмотр самых громких премьер 2019 года. Опасные для пользователей сайты впоследствии помогали мошенникам собирать личные данные людей со всего мира, в том числе их финансовую информацию.