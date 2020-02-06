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Коронавирус и теплая зима сорвали всероссийский фестиваль «Народная рыбалка»

Всероссийский фестиваль рыбной ловли под названием «Народная рыбалка» в 2020 году пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса и отсутствия надежного и прочного ледяного покрытия на водоемах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо, направленного главой оргкомитета мероприятия на имя главы Тверской областной администрации.
Коронавирус и теплая зима сорвали всероссийский фестиваль «Народная рыбалка»

Сообщается, что оргкомитетом фестиваля принято решение отменить его проведение, которое было запланировано на 1 марта текущего ода. «Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации, а также осложнений, связанных с потенциальным распространением нового типа коронавируса. Кроме того, причиной стали и неблагоприятные погодные условия вместе с отсутствием надежного ледового покрова на Волге», - утверждается в тексте письма.

Примечательно, что данный фестиваль проводится с 2012 года. Впервые его идею предложили еще российскому президенту Владимиру Путину во время его встречи с тверскими рыбаками-любителями в январе 2012 года. Тогда же главе государстве было предложено возглавить попечительский совет «Народной рыбалки».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:03

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