Коронавирус и теплая зима сорвали всероссийский фестиваль «Народная рыбалка»
Всероссийский фестиваль рыбной ловли под названием «Народная рыбалка» в 2020 году пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса и отсутствия надежного и прочного ледяного покрытия на водоемах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо, направленного главой оргкомитета мероприятия на имя главы Тверской областной администрации.
Сообщается, что оргкомитетом фестиваля принято решение отменить его проведение, которое было запланировано на 1 марта текущего ода. «Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации, а также осложнений, связанных с потенциальным распространением нового типа коронавируса. Кроме того, причиной стали и неблагоприятные погодные условия вместе с отсутствием надежного ледового покрова на Волге», - утверждается в тексте письма.
Примечательно, что данный фестиваль проводится с 2012 года. Впервые его идею предложили еще российскому президенту Владимиру Путину во время его встречи с тверскими рыбаками-любителями в январе 2012 года. Тогда же главе государстве было предложено возглавить попечительский совет «Народной рыбалки».
Сообщается, что оргкомитетом фестиваля принято решение отменить его проведение, которое было запланировано на 1 марта текущего ода. «Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации, а также осложнений, связанных с потенциальным распространением нового типа коронавируса. Кроме того, причиной стали и неблагоприятные погодные условия вместе с отсутствием надежного ледового покрова на Волге», - утверждается в тексте письма.
Примечательно, что данный фестиваль проводится с 2012 года. Впервые его идею предложили еще российскому президенту Владимиру Путину во время его встречи с тверскими рыбаками-любителями в январе 2012 года. Тогда же главе государстве было предложено возглавить попечительский совет «Народной рыбалки».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:03