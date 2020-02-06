Коронавирус и теплая зима сорвали всероссийский фестиваль «Народная рыбалка»





Сообщается, что оргкомитетом фестиваля принято решение отменить его проведение, которое было запланировано на 1 марта текущего ода. «Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации, а также осложнений, связанных с потенциальным распространением нового типа коронавируса. Кроме того, причиной стали и неблагоприятные погодные условия вместе с отсутствием надежного ледового покрова на Волге», - утверждается в тексте письма.Примечательно, что данный фестиваль проводится с 2012 года. Впервые его идею предложили еще российскому президенту Владимиру Путину во время его встречи с тверскими рыбаками-любителями в январе 2012 года. Тогда же главе государстве было предложено возглавить попечительский совет «Народной рыбалки».