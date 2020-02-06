В России создали бесступенчатую трансмиссию, которая экономит до 30% расхода топлива





Как отмечается, впервые идею такой трансмиссии озвучил легендарный отечественный конструктор БМП Александр Благонравов. Суть работы установки довольно проста и очень похожа на ту, которая используется в современных импульсных блоках питания для различной электроники, которые, как известно, демонстрируют наиболее высокий КПД и отличаются завидной компактностью. «Смысл импульсных схем заключается в передаче такого количества энергии, которое требуется в конкретный момент», - рассказал прессе доцент одной из кафедр курганского Политеха при КГУ.Главным же преимуществом новой трансмиссии является практически полное отсутствие потери энергии при начале движения транспортного средства с места. Первые тесты «передачи Благонравова» были проведены в условиях стенда, лишь после этого разработку перенесли в реальные условия, установив ее на автомобиль УАЗ. Во время дальнейших испытаний было доказано, что новая трансмиссия позволяет снизить расход топлива на 20-30% и сократить объем вредных выбросов в атмосферу.