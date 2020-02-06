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В России создали бесступенчатую трансмиссию, которая экономит до 30% расхода топлива

Ученые из Кургана создали новую механическую бесступенчатую трансмиссию, которая позволяет не только существенно улучшить динамические показатели двигателя автомобиля, но еще и добиться существенной экономии топлива. Новую разработку российских инженеров назвали «передачей Благонравова» в честь автора этой идеи.
В России создали бесступенчатую трансмиссию, которая экономит до 30% расхода топлива

Как отмечается, впервые идею такой трансмиссии озвучил легендарный отечественный конструктор БМП Александр Благонравов. Суть работы установки довольно проста и очень похожа на ту, которая используется в современных импульсных блоках питания для различной электроники, которые, как известно, демонстрируют наиболее высокий КПД и отличаются завидной компактностью. «Смысл импульсных схем заключается в передаче такого количества энергии, которое требуется в конкретный момент», - рассказал прессе доцент одной из кафедр курганского Политеха при КГУ.

Главным же преимуществом новой трансмиссии является практически полное отсутствие потери энергии при начале движения транспортного средства с места. Первые тесты «передачи Благонравова» были проведены в условиях стенда, лишь после этого разработку перенесли в реальные условия, установив ее на автомобиль УАЗ. Во время дальнейших испытаний было доказано, что новая трансмиссия позволяет снизить расход топлива на 20-30% и сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:33

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