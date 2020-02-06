Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель не хочет жить с матерью под одной крышей





Старшая из сестёр Рапунцель объясняет своё желание тем, что Татьяна Владимировна не хочет ей помогать. То она отказывается приготовить для дочки поздний ужин, то не желает сделать даже чашку чая, когда Оля болеет. При этом женщина оправдывается, что всё свободное время она тратит на своего внука Богдана и на приготовление пищи на всё семейство. К тому же нужно ещё успеть и в телевизионных эфирах успеть сняться.У большинства поклонников телешоу возникает резонный вопрос, от чего же так устаёт Татьяна Владимировна. Возможно, от многочисленных похождений своей дочери или от участия в съёмках телешоу.При этом, со слов её младшей дочки, они договорились, что мама не будет вмешиваться в личную жизнь Алёны. А другой участник телепроекта Илья Яббаров предложил телебабушке свою помощь в присмотре за её внуком, дабы разгрузить ее и Алёну Савкину.