«Мы прошли тяжелый путь»: Льюис Хэмилтон рассказал о примирении с отцом

«Мы прошли тяжелый путь. Однажды мы даже утратили такую важную для нас родственную связь, и оба долго пытались ее вернуть. В последние два года мы снова стали ближе друг к другу, и этой зимой мы снова провели время вместе, только вдвоем. Раньше мы еще ни разу так не делали, поэтому возможность весело провести время с отцом делает меня счастливым», - подчеркивает автогонщик в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram.Льюис Хэмилтон также отметил, что считает семью самой важной в своей жизни. «Вы не выбираете свою семью, но с ней нужно поладить, несмотря на любую разницу с родными – это именно те люди, которые всегда будут рядом, даже если вы останетесь ни с чем», - добавил он.