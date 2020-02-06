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«Мы прошли тяжелый путь»: Льюис Хэмилтон рассказал о примирении с отцом

Многократный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон известен непростыми взаимоотношениями с отцом. Мистер Энтони Хэмилтон в течение какого-то времени даже был менеджером гонщика и заведовал делами знаменитого сына, но позднее между ними произошел конфликт, по итогам которого спортсмен отстранил родителя от бизнеса. Теперь же Хэмилтон-младший говорит, что сумел снова наладить отношения с отцом.
«Мы прошли тяжелый путь»: Льюис Хэмилтон рассказал о примирении с отцом

«Мы прошли тяжелый путь. Однажды мы даже утратили такую важную для нас родственную связь, и оба долго пытались ее вернуть. В последние два года мы снова стали ближе друг к другу, и этой зимой мы снова провели время вместе, только вдвоем. Раньше мы еще ни разу так не делали, поэтому возможность весело провести время с отцом делает меня счастливым», - подчеркивает автогонщик в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram.

Льюис Хэмилтон также отметил, что считает семью самой важной в своей жизни. «Вы не выбираете свою семью, но с ней нужно поладить, несмотря на любую разницу с родными – это именно те люди, которые всегда будут рядом, даже если вы останетесь ни с чем», - добавил он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:47

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