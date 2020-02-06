"Крепкого здоровья, гармонии и большого счастья": Анита Цой поздравила Игоря Матвиенко с юбилеем

Сегодня Игорю Матвиенко, который является продюсером таких групп, как "Иванушки International", "Любэ" и "Фабрика", исполнилось 60 лет. Анита Цой решила поздравить композитора на своей странице в социальной сети. Исполнительница разместила архивный снимок, на котором запечатлена она, именинник и Андрей Григорьев-Апполонов. В комментарии певица написала: "Сегодня день рождения у одного из выдающихся продюсеров современности — Игоря Матвиенко". Анита Цой решила пожелать Игорю Матвиенко крепкого здоровья, гармонии и большого счастья.В конце публикации исполнительница отметила: "Да прибудет с ним сила и музыка". Подписчики присоединились к словам знаменитости, пожелав имениннику удачи, счастья, здоровья и долгих лет жизни. Многие написали комплименты Аните Цой и оставили большое количество лайков.