Юлия Снигирь рассказала о способе борьбы с жутким холодом во время съёмок сериала «Новый папа»
36-летняя российская актриса Юлия Снигирь на своей странице в Instagram опубликовала пост, посвятив его подробностям создания второго сезона нашумевшей многосерийной ленты с кинозвёздами Джудом Лоу и Джоном Малковичем «Новый папа». Во время съёмок итало-американского сериала порой было жутко холодно, и артистка, для того чтобы согреться, прибегала к способу самовнушения, которому обучаются сотрудники спецслужб.
По словам Юлии Снигирь, замок, где проходили съёмки «Нового папы», не отапливался, а в кадрах ей иногда приходилось быть одетой в одну лишь лёгкую комбинацию. Актриса написала, что в такие моменты ей было очень холодно и страшно, но она внушала себе, будто бы ей тепло, для чего расслабляла все мышцы и думала о конечной цели.
В ответ на комментарий одной из подписчиц, которая обрушилась с критикой на создателей сериала за такие плохие условия для актёров, Юлия Снигирь написала: организаторы съемок не были виноваты в этом, им и самим приходилось приспосабливаться к холоду и другим неудобствам.
По словам Юлии Снигирь, замок, где проходили съёмки «Нового папы», не отапливался, а в кадрах ей иногда приходилось быть одетой в одну лишь лёгкую комбинацию. Актриса написала, что в такие моменты ей было очень холодно и страшно, но она внушала себе, будто бы ей тепло, для чего расслабляла все мышцы и думала о конечной цели.
«В такие моменты ты не должен думать о холоде, принимая его как данность. Помогало», – написала в Instagram Юлия Снигирь, отметив, что такому приёму её когда-то научил двоюродный брат.
В ответ на комментарий одной из подписчиц, которая обрушилась с критикой на создателей сериала за такие плохие условия для актёров, Юлия Снигирь написала: организаторы съемок не были виноваты в этом, им и самим приходилось приспосабливаться к холоду и другим неудобствам.