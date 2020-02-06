АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

Юлия Снигирь рассказала о способе борьбы с жутким холодом во время съёмок сериала «Новый папа»

36-летняя российская актриса Юлия Снигирь на своей странице в Instagram опубликовала пост, посвятив его подробностям создания второго сезона нашумевшей многосерийной ленты с кинозвёздами Джудом Лоу и Джоном Малковичем «Новый папа». Во время съёмок итало-американского сериала порой было жутко холодно, и артистка, для того чтобы согреться, прибегала к способу самовнушения, которому обучаются сотрудники спецслужб.
Юлия Снигирь рассказала о способе борьбы с жутким холодом во время съёмок сериала «Новый папа»

По словам Юлии Снигирь, замок, где проходили съёмки «Нового папы», не отапливался, а в кадрах ей иногда приходилось быть одетой в одну лишь лёгкую комбинацию. Актриса написала, что в такие моменты ей было очень холодно и страшно, но она внушала себе, будто бы ей тепло, для чего расслабляла все мышцы и думала о конечной цели.

«В такие моменты ты не должен думать о холоде, принимая его как данность. Помогало», – написала в Instagram Юлия Снигирь, отметив, что такому приёму её когда-то научил двоюродный брат.

В ответ на комментарий одной из подписчиц, которая обрушилась с критикой на создателей сериала за такие плохие условия для актёров, Юлия Снигирь написала: организаторы съемок не были виноваты в этом, им и самим приходилось приспосабливаться к холоду и другим неудобствам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталий Милонов объяснил спешку с внесением поправок в…
Экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко задержали за кражу футболки стоимостью 200 рублей во время выполнения…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина забыла о Романе Макееве и закрутила роман с новым сотрудником…
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем и поздравила его с…
Коронавирус и теплая зима сорвали всероссийский фестиваль «Народная…
"Крепкого здоровья, гармонии и большого счастья": Анита Цой поздравила Игоря Матвиенко с…
«Мы прошли тяжелый путь»: Льюис Хэмилтон рассказал о примирении с…
Юлия Снигирь рассказала о способе борьбы с жутким холодом во время съёмок сериала «Новый…
В России создали бесступенчатую трансмиссию, которая экономит до 30% расхода…
Старшая дочь Миллы Йовович поделилась снимком новорожденной…
Ученые сообщили, что дети практически не болеют…
Клара Новикова не может прожить на свою…
Сканирование древних мумий в Перу обнаружило внутри них загадочные…
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала в Сети снимок…
Искусственный интеллект спрогнозировал заражение новым коронавирусом 2,5 миллиардов…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель не хочет жить с матерью под одной…
«Дай тебе силы»: Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения словами…
Александр Новак заявил о необходимости изучения влияния эпидемии коронавируса на рынок…
"Пусть вдохновение никогда не оставляет": Певица Валерия поздравила Игоря Матвиенко с днем…
Google заподозрили в создании новой операционной…
Надежда Бабкина поделилась тремя образами со съёмок «Модного…
Астролог Василиса Володина рассказала о причине ухода принца Гарри из королевской…
Эксперты составили список лучших планшетов для…
Мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышёву исполнилось 49…
Новый Kia Mohave заметили на улицах…
"Тружусь не покладая рук во всех областях развития": Марина Газманова ответила хейтерам, считающим ее…
Актриса «Клона» Элиане Джардини оказалась в инвалидном кресле после смерти внука от…
Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на…
Просмотреть все новости