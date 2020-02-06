Юлия Снигирь рассказала о способе борьбы с жутким холодом во время съёмок сериала «Новый папа»

«В такие моменты ты не должен думать о холоде, принимая его как данность. Помогало», – написала в Instagram Юлия Снигирь, отметив, что такому приёму её когда-то научил двоюродный брат.







По словам Юлии Снигирь, замок, где проходили съёмки «Нового папы», не отапливался, а в кадрах ей иногда приходилось быть одетой в одну лишь лёгкую комбинацию. Актриса написала, что в такие моменты ей было очень холодно и страшно, но она внушала себе, будто бы ей тепло, для чего расслабляла все мышцы и думала о конечной цели.В ответ на комментарий одной из подписчиц, которая обрушилась с критикой на создателей сериала за такие плохие условия для актёров, Юлия Снигирь написала: организаторы съемок не были виноваты в этом, им и самим приходилось приспосабливаться к холоду и другим неудобствам.