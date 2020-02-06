Старшая дочь Миллы Йовович поделилась снимком новорожденной сестры

Примечателен и тот факт, что скрывать новорожденную малышку от поклонников новоиспеченная мама не стала и практически сразу же показала поклонникам ее фото. Впрочем, пока фанатам актрисы сложно понять, на кого из родителей больше похожа девочка. Впрочем, многие полагают, что Ошин будет похожа именно на мать, поскольку старшие дети Миллы Йовович выглядят как ее точные копии. С нетерпением ожидали рождения сестры и обе дочери артистки, особенно Эвер, которая в последние дни практически не отходит от младшей сестренки и помогает маме заботиться о ней. На своей страничке в социальной сети Instagram она тоже опубликовала новые снимки новорожденной.«Эвер – образцовая старшая сестра. Она так отчаянно ждала малышку, что заботится о ней практически каждую минуту. Она так трогательной ходит вокруг и пытается убаюкать Ошин, поет ей песни. Мы гордимся старшей дочерью. Ошин похоже будет расти не с одной, а сразу с двумя мамами в нашей семье», - призналась в беседе с журналистами Йовович.