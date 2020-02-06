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Надежда Бабкина поделилась тремя образами со съёмок «Модного приговора»

Надежда Бабкина поделилась на странице в Instagram тремя образами со съёмок «Модного приговора». Также исполнительница поинтересовалась у фанатов, какой стиль им нравится больше.

Надежда Бабкина разместила три фотографии, сделанные на съёмках передачи «Модный приговор». На первом снимке певица запечатлена в ярко-красном брючном костюме и синей блузке. На втором фото знаменитость одета в кожаную юбку и куртку с бахромой, а также в желтую кофту. На последнем кадре Надежда Бабкина надела черную облегающую юбку ниже колен, синюю блузку и пиджак. Ее образ дополнен броским макияжем, массивными серьгами, брошью и цепочками на шее. В комментарии исполнительница написала: «Решила поделиться тремя образами со съёмок «Модного приговора».

В конце поста в социальной сети Instagram Надежда Бабкина отметила, что ей очень понравился третий образ, и поинтересовалась, какой больше пришелся по вкусу ее фанатам. Подписчики певицы разошлись во мнениях. Но при этом многие отметили, что исполнительница прекрасно выглядит во всех образах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:21

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