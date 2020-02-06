Надежда Бабкина поделилась тремя образами со съёмок «Модного приговора»
Надежда Бабкина поделилась на странице в Instagram тремя образами со съёмок «Модного приговора». Также исполнительница поинтересовалась у фанатов, какой стиль им нравится больше.
Надежда Бабкина разместила три фотографии, сделанные на съёмках передачи «Модный приговор». На первом снимке певица запечатлена в ярко-красном брючном костюме и синей блузке. На втором фото знаменитость одета в кожаную юбку и куртку с бахромой, а также в желтую кофту. На последнем кадре Надежда Бабкина надела черную облегающую юбку ниже колен, синюю блузку и пиджак. Ее образ дополнен броским макияжем, массивными серьгами, брошью и цепочками на шее. В комментарии исполнительница написала: «Решила поделиться тремя образами со съёмок «Модного приговора».
В конце поста в социальной сети Instagram Надежда Бабкина отметила, что ей очень понравился третий образ, и поинтересовалась, какой больше пришелся по вкусу ее фанатам. Подписчики певицы разошлись во мнениях. Но при этом многие отметили, что исполнительница прекрасно выглядит во всех образах.
Надежда Бабкина разместила три фотографии, сделанные на съёмках передачи «Модный приговор». На первом снимке певица запечатлена в ярко-красном брючном костюме и синей блузке. На втором фото знаменитость одета в кожаную юбку и куртку с бахромой, а также в желтую кофту. На последнем кадре Надежда Бабкина надела черную облегающую юбку ниже колен, синюю блузку и пиджак. Ее образ дополнен броским макияжем, массивными серьгами, брошью и цепочками на шее. В комментарии исполнительница написала: «Решила поделиться тремя образами со съёмок «Модного приговора».
В конце поста в социальной сети Instagram Надежда Бабкина отметила, что ей очень понравился третий образ, и поинтересовалась, какой больше пришелся по вкусу ее фанатам. Подписчики певицы разошлись во мнениях. Но при этом многие отметили, что исполнительница прекрасно выглядит во всех образах.