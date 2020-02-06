Сканирование древних мумий в Перу обнаружило внутри них загадочные предметы
Научные сотрудники Университета Западного Онтарио в Канаде обнародовали результаты сканирования древних мумий, проведенного по последней технологии, благодаря которой исследователи просветили ткань, не соприкасаясь с раритетами. Учёные не только определили положение забальзамированных людей, но и увидели находившиеся при них загадочные предметы.
Как отмечается на веб-ресурсе канадского университета, в рамках научной работы был применен мобильный рентгеновский комплекс, позволивший исследователям изучить мумии в полевых условиях и получить 2D-снимки. Специалисты проверили работу новой технологии на реликвиях, обнаруженных в древнем городе Перу Пачакамак, который считается археологическим памятником. Ввиду успешно прошедшего эксперимента разработанную методику, скорее всего, станут широко использовать антропологи.
Сканированием занимались научные сотрудники под руководством профессора Эндрю Нельсона. На протяжении недели исследователи сделали 880 рентгеновских снимков нескольких десятков мумий и 31 компьютерное сканирование.
Специалисты датировали обнаруженные в Пачакамаке мумии 1100-1470 годами н. э. Как показал анализ, плотно укутанные при погребении в ткани человеческие останки сохранились целиком далеко не во всех «свёртках», но более всего исследователей заинтересовали выявленные сканером предметы, находившиеся внутри. Так, например, антропологи установили, что в некоторых случаях наряду с телами умерших в погребальные ткани заворачивались также украшения из раковин, различные камни, согнутый диск, семена и прочее. Также была замечена татуировка на руке одного из усопших и какой-то острый предмет в глазнице другого.
Изучая с помощью новой технологии мумии, учёные надеются получить больше знаний об особенностях жизни людей того времени и той местности, не нарушая при этом целостности «свёртков».
Как отмечается на веб-ресурсе канадского университета, в рамках научной работы был применен мобильный рентгеновский комплекс, позволивший исследователям изучить мумии в полевых условиях и получить 2D-снимки. Специалисты проверили работу новой технологии на реликвиях, обнаруженных в древнем городе Перу Пачакамак, который считается археологическим памятником. Ввиду успешно прошедшего эксперимента разработанную методику, скорее всего, станут широко использовать антропологи.
Сканированием занимались научные сотрудники под руководством профессора Эндрю Нельсона. На протяжении недели исследователи сделали 880 рентгеновских снимков нескольких десятков мумий и 31 компьютерное сканирование.
Специалисты датировали обнаруженные в Пачакамаке мумии 1100-1470 годами н. э. Как показал анализ, плотно укутанные при погребении в ткани человеческие останки сохранились целиком далеко не во всех «свёртках», но более всего исследователей заинтересовали выявленные сканером предметы, находившиеся внутри. Так, например, антропологи установили, что в некоторых случаях наряду с телами умерших в погребальные ткани заворачивались также украшения из раковин, различные камни, согнутый диск, семена и прочее. Также была замечена татуировка на руке одного из усопших и какой-то острый предмет в глазнице другого.
Изучая с помощью новой технологии мумии, учёные надеются получить больше знаний об особенностях жизни людей того времени и той местности, не нарушая при этом целостности «свёртков».
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:05