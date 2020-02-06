Клара Новикова не может прожить на свою пенсию





По словам Новиковой, её пенсии едва хватает на оплату коммунальных услуг и другие потребности. По словам звезды, когда мэр Москвы Сергей Собянин увеличил сумму пособия для заслуженных артистов страны, она тогда попала под данную категорию, но жить легче не стало. По мнению актрисы, жаловаться ей, по сравнению с другими коллегами, неприлично, ведь те получают ещё меньше. Сумму пособия, которое получает актриса, она решила не уточнять.Также знаменитость поблагодарила мэра за увеличение пенсии и отметила, что сейчас очень дорого стоят лекарства и медицинская помощь. По словам Новиковой, некоторые её знакомые и коллеги живут очень тяжело.