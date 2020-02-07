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«Все сначала!»: Светлана Сурганова выпускает откровенную автобиографию о самом личном

Известная российская скрипачка, гитаристка и певица Светлана Сурганова выпускает свою первую книгу-автобиографию. Издание, на страницах которого артистка откровенно поведает о самом личном, получило название «Все сначала!» На данный момент эта книга доступна в продаже только на цифровых носителях.
«Все сначала!»: Светлана Сурганова выпускает откровенную автобиографию о самом личном

Как сообщает пресс-служба Светланы Сургановой, речь идет не просто о собрании событий и фактов из жизни знаменитой скрипачки, но еще и об очень откровенном разговоре исполнительницы и автора песен с самой собой. В данной книге она откровенно рассуждает о своей семье, которая стала для нее самой важной в первые годы жизни, о своей насыщенной событиями юности, о личном и творческом поиске, громких победах и досадных неудачах. Спустя более 15 лет с момента основания группы под названием «Сурганова и оркестр» она все так же пытается найти ответ на сложный для нее самой вопрос о том, кто именно стал причиной создания этого коллектива, а также раскрывает правду о причинах распада их дуэта с Дианой Арбениной.

Отмечается также, что в основу автобиографии легли личные дневники Светланы Сургановой, которые она ведет уже более трех десятков лет, описывая на их страницах самых близких и дорогих для нее людей, историю своей первой любви и подробно рассказывая о самых знаковых в своей жизни людях и знакомстве с ними.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:10

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