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"Тружусь не покладая рук во всех областях развития": Марина Газманова ответила хейтерам, считающим ее бездельницей

Марина Газманова разместила в Instagram-аккаунте селфи с броским макияжем. Также супруга знаменитого певца Олега Газманова ответила хейтерам, считающим ее бездельницей, написав, что трудится не покладая рук во всех областях развития.
"Тружусь не покладая рук во всех областях развития": Марина Газманова ответила хейтерам, считающим ее бездельницей

Марина Газманова показала фото, сделанное крупным планом. В комментарии возлюбленная Олега Газманова сообщила, что многие недруги уверены, что она бездельница. Марина Газманова является матерью двоих талантливых, успешных и счастливых детей, которая также ведет большое хозяйство и замужем за артистом. Она написала: "А куда, скажите, можно было ещё прилепить эту ленивую женственность, эту грацию восхитительной бездельницы вместе с кокетливой русской покладистостью — покорностью".

Марина Газманова отметила, что она бездельница и домохозяйка, сливающая свой талант и индивидуальность в раковину угождения мужу Олегу Газманову. Преданным поклонникам супруга исполнителя рассказала, что трудится не покладая рук и во всех областях развивается. Подписчики посоветовали возлюбленной певца не обращать внимания на завистников и недругов.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:43

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