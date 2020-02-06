"Тружусь не покладая рук во всех областях развития": Марина Газманова ответила хейтерам, считающим ее бездельницей

Марина Газманова показала фото, сделанное крупным планом. В комментарии возлюбленная Олега Газманова сообщила, что многие недруги уверены, что она бездельница. Марина Газманова является матерью двоих талантливых, успешных и счастливых детей, которая также ведет большое хозяйство и замужем за артистом. Она написала: "А куда, скажите, можно было ещё прилепить эту ленивую женственность, эту грацию восхитительной бездельницы вместе с кокетливой русской покладистостью — покорностью".Марина Газманова отметила, что она бездельница и домохозяйка, сливающая свой талант и индивидуальность в раковину угождения мужу Олегу Газманову. Преданным поклонникам супруга исполнителя рассказала, что трудится не покладая рук и во всех областях развивается. Подписчики посоветовали возлюбленной певца не обращать внимания на завистников и недругов.