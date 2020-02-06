Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на животе
Британские медики представили вниманию 4 простых шага, которые позволят в короткий срок избавиться от опасного жира на животе. Одним из них является увеличение двигательной активности.
Висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов, что чревато серьезными проблемами со здоровьем, среди которых ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, риск развития диабета. Сюда же относится большая вероятность ухода из жизни преждевременно. В связи с чем проблему следует решать как можно быстрее. Первым шагом является диета, основанная на растительных продуктах, таких как овощи и цельные злаки. В моменты острого желания есть рекомендовано делать перекусы фруктами, среди которых маракуйя, киви и манго. Не менее важная ступень - заменить сладкие напитки на обычную воду. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), нормой является от шести до восьми стаканов жидкости в день. Можно делать так называемые освежающие напитки с добавлением лимона. Любителям чая следует отказаться от добавления в него сахара.
Важно понимать и то, что потребление слишком большого количества калорий может добавить ненужный вес и привести к осложнениям здоровья, а также увеличению висцерального жира. Нормами являются 2500 калорий или меньше для мужчин, а для женщин - не более 2000 ежедневно. Четвертый шаг - достаточная физическая активность, представляющая собой аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба в течение как минимум 150 минут в неделю. Рекомендуются и силовые тренировки два раза в семь дней.
Висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов, что чревато серьезными проблемами со здоровьем, среди которых ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, риск развития диабета. Сюда же относится большая вероятность ухода из жизни преждевременно. В связи с чем проблему следует решать как можно быстрее. Первым шагом является диета, основанная на растительных продуктах, таких как овощи и цельные злаки. В моменты острого желания есть рекомендовано делать перекусы фруктами, среди которых маракуйя, киви и манго. Не менее важная ступень - заменить сладкие напитки на обычную воду. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), нормой является от шести до восьми стаканов жидкости в день. Можно делать так называемые освежающие напитки с добавлением лимона. Любителям чая следует отказаться от добавления в него сахара.
Важно понимать и то, что потребление слишком большого количества калорий может добавить ненужный вес и привести к осложнениям здоровья, а также увеличению висцерального жира. Нормами являются 2500 калорий или меньше для мужчин, а для женщин - не более 2000 ежедневно. Четвертый шаг - достаточная физическая активность, представляющая собой аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба в течение как минимум 150 минут в неделю. Рекомендуются и силовые тренировки два раза в семь дней.
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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 16:41