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Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на…
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Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на животе

Британские медики представили вниманию 4 простых шага, которые позволят в короткий срок избавиться от опасного жира на животе. Одним из них является увеличение двигательной активности.
Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на животе

Висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов, что чревато серьезными проблемами со здоровьем, среди которых ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, риск развития диабета. Сюда же относится большая вероятность ухода из жизни преждевременно. В связи с чем проблему следует решать как можно быстрее. Первым шагом является диета, основанная на растительных продуктах, таких как овощи и цельные злаки. В моменты острого желания есть рекомендовано делать перекусы фруктами, среди которых маракуйя, киви и манго. Не менее важная ступень - заменить сладкие напитки на обычную воду. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), нормой является от шести до восьми стаканов жидкости в день. Можно делать так называемые освежающие напитки с добавлением лимона. Любителям чая следует отказаться от добавления в него сахара.

Важно понимать и то, что потребление слишком большого количества калорий может добавить ненужный вес и привести к осложнениям здоровья, а также увеличению висцерального жира. Нормами являются 2500 калорий или меньше для мужчин, а для женщин - не более 2000 ежедневно. Четвертый шаг - достаточная физическая активность, представляющая собой аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба в течение как минимум 150 минут в неделю. Рекомендуются и силовые тренировки два раза в семь дней.

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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 16:41

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