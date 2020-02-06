Искусственный интеллект спрогнозировал заражение новым коронавирусом 2,5 миллиардов человек
Основатель известного финтех-стартапа под названием HedgeChatter Джеймс Росс решил воспользоваться разработанным им искусственным интеллектом и попросить программу спрогнозировать динамику распространения нового типа коронавируса, вспышка которого началась в китайском Ухане. Как оказалось, ИИ прогнозирует рост числа зараженных до 2,5 миллиардов человек.
По данным издания «Форбс», Джеймс Росс ввел в программу официальные данные, ранее опубликованные китайскими властями, относительно количества заболевших новым вирусом штамма 2019-nCoV, дополнил эту информацию официальным количеством летальных исходов и географией инфицирования. В результате искусственный интеллект выдал автору неутешительный и даже в чем-то пугающий прогноз: по его расчетам, в ближайшие 45 дней коронавирусом могут заболеть 2,5 миллиарда человек, почти 53 миллиона из которых погибнут.
Впрочем, ознакомившиеся с результатами такого прогноза медики высказали уверенность в том, что он является не до конца объективным, поскольку построен лишь на официальных данных. Так, отмечается, что у большинства зараженных людей заболевание протекает практически без симптомов, поэтому в официальной статистике они не учитываются. Поэтому, отмечают они, если принимать во внимание точное количество зараженных, то реальный уровень смертности от коронавируса может оказаться значительно ниже.
По данным издания «Форбс», Джеймс Росс ввел в программу официальные данные, ранее опубликованные китайскими властями, относительно количества заболевших новым вирусом штамма 2019-nCoV, дополнил эту информацию официальным количеством летальных исходов и географией инфицирования. В результате искусственный интеллект выдал автору неутешительный и даже в чем-то пугающий прогноз: по его расчетам, в ближайшие 45 дней коронавирусом могут заболеть 2,5 миллиарда человек, почти 53 миллиона из которых погибнут.
Впрочем, ознакомившиеся с результатами такого прогноза медики высказали уверенность в том, что он является не до конца объективным, поскольку построен лишь на официальных данных. Так, отмечается, что у большинства зараженных людей заболевание протекает практически без симптомов, поэтому в официальной статистике они не учитываются. Поэтому, отмечают они, если принимать во внимание точное количество зараженных, то реальный уровень смертности от коронавируса может оказаться значительно ниже.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:51