Искусственный интеллект спрогнозировал заражение новым коронавирусом 2,5 миллиардов человек





По данным издания «Форбс», Джеймс Росс ввел в программу официальные данные, ранее опубликованные китайскими властями, относительно количества заболевших новым вирусом штамма 2019-nCoV, дополнил эту информацию официальным количеством летальных исходов и географией инфицирования. В результате искусственный интеллект выдал автору неутешительный и даже в чем-то пугающий прогноз: по его расчетам, в ближайшие 45 дней коронавирусом могут заболеть 2,5 миллиарда человек, почти 53 миллиона из которых погибнут.Впрочем, ознакомившиеся с результатами такого прогноза медики высказали уверенность в том, что он является не до конца объективным, поскольку построен лишь на официальных данных. Так, отмечается, что у большинства зараженных людей заболевание протекает практически без симптомов, поэтому в официальной статистике они не учитываются. Поэтому, отмечают они, если принимать во внимание точное количество зараженных, то реальный уровень смертности от коронавируса может оказаться значительно ниже.