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Искусственный интеллект спрогнозировал заражение новым коронавирусом 2,5 миллиардов человек

Основатель известного финтех-стартапа под названием HedgeChatter Джеймс Росс решил воспользоваться разработанным им искусственным интеллектом и попросить программу спрогнозировать динамику распространения нового типа коронавируса, вспышка которого началась в китайском Ухане. Как оказалось, ИИ прогнозирует рост числа зараженных до 2,5 миллиардов человек.

По данным издания «Форбс», Джеймс Росс ввел в программу официальные данные, ранее опубликованные китайскими властями, относительно количества заболевших новым вирусом штамма 2019-nCoV, дополнил эту информацию официальным количеством летальных исходов и географией инфицирования. В результате искусственный интеллект выдал автору неутешительный и даже в чем-то пугающий прогноз: по его расчетам, в ближайшие 45 дней коронавирусом могут заболеть 2,5 миллиарда человек, почти 53 миллиона из которых погибнут.

Впрочем, ознакомившиеся с результатами такого прогноза медики высказали уверенность в том, что он является не до конца объективным, поскольку построен лишь на официальных данных. Так, отмечается, что у большинства зараженных людей заболевание протекает практически без симптомов, поэтому в официальной статистике они не учитываются. Поэтому, отмечают они, если принимать во внимание точное количество зараженных, то реальный уровень смертности от коронавируса может оказаться значительно ниже.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:51

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