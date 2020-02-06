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Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала в Сети снимок ребенка

Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин в своем микроблоге в Instagram опубликовала фотографию маленького ребенка. Этим снимком она поразила пользователей Сети.
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала в Сети снимок ребенка

На опубликованном снимке запечатлен симпатичный упитанный мальчик. У Дарины Эрвин закрытый аккаунт в социальной сети Instagram. Ранее на странице модель публиковала лишь свои собственные снимки и фото вместе с продюсером, поэтому пользователи стали в комментариях засыпать ее вопросами о ребенке. Поклонники не могли поверить, что у Дарины Эрвин есть сын, а также их интересовало, кто тогда его отец, поскольку Александр Цекало не может им быть. Он не так давно в отношениях с моделью, а ребенок, которого она показала, уже довольно взрослый. Жена известного продюсера не стала долго держать интригу и ответила, что на снимке запечатлен ее младший брат. По словам модели, у мальчика прекрасные отношения с ее мужем.

Пользователи отметили, что у брата Эрвин фотогеничная внешность, они находят его красивым и милым. Кроме того фолловеры заметили, что у брата и сестры замечательные гены. Некоторые пользователи предсказывают мальчику карьеру в модельном бизнесе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:58

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