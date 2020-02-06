«Дай тебе силы»: Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения словами поддержки

Татьяна Анатольевна призналась, что восхищается талантом Чернышева, а также отметила, что прекрасно понимает, что в последнее время спортсмену приходится тратить все свои средства и силы на лечение любимой супруги. «Дай тебе силы. Я так люблю твое катание и твою постановочную работу, могу буквально часами смотреть на то, как ты работаешь, не жалея сил. Люблю тебя за твои человеческие качества, особенно сейчас, когда тебе приходится все свои силы отдавать любимой Насте», - высказалась заслуженный тренер.Татьяна Тарасова также подчеркнула, что гордится Петром Чернышевым и считает его прекрасным, сильным, душевным человеком. «Поздравляю тебя и благодарю», - написала она на своей страничке в социальной сети Instagram, сопроводив публикацию совместным фото с именинником.