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«На 10 лет моложе»: Лера Кудрявцева удивила фанатов очередным преображением

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников, обновив свой образ. На новых снимках знаменитость предстала перед публикой в новом стиле, а ее фанаты наперебой утверждают, что после операции по удалению грудных имплантов артистка стала выглядеть на 10 лет моложе.
«На 10 лет моложе»: Лера Кудрявцева удивила фанатов очередным преображением

На страничке Леры Кудрявцевой в социальной сети Instagram недавно были опубликованы свежие снимки, на которых телеведущая показала поклонникам свой новый образ, представ перед ними в синих брюках и блузе с ярким принтом. «Пока вы пытаетесь доказать что-либо окружающим, вы живете для них. Научитесь жить для себя», - гласит философская подпись, которой телезвезда сопроводила свою публикацию. Стильный образ и помолодевший вид Леры Кудрявцевой впечатлили ее поклонников, которые тут же принялись оставлять под постом огромное количество лестных комментариев.

Как пишут фанаты, с каждым годом телеведущая выглядит свежее, а ее новый образ называют «красивым» и «впечатляющим». «Стала словно на 10 лет моложе», - отметила одна из подписчиц знаменитости.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:06

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