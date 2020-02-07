«На 10 лет моложе»: Лера Кудрявцева удивила фанатов очередным преображением

На страничке Леры Кудрявцевой в социальной сети Instagram недавно были опубликованы свежие снимки, на которых телеведущая показала поклонникам свой новый образ, представ перед ними в синих брюках и блузе с ярким принтом. «Пока вы пытаетесь доказать что-либо окружающим, вы живете для них. Научитесь жить для себя», - гласит философская подпись, которой телезвезда сопроводила свою публикацию. Стильный образ и помолодевший вид Леры Кудрявцевой впечатлили ее поклонников, которые тут же принялись оставлять под постом огромное количество лестных комментариев.Как пишут фанаты, с каждым годом телеведущая выглядит свежее, а ее новый образ называют «красивым» и «впечатляющим». «Стала словно на 10 лет моложе», - отметила одна из подписчиц знаменитости.