АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения коронавирусом

Доктор Ричард Доуд дал интервью британского изданию Express, высказавшись о защите глаз от заражения коронавирусом. По словам специалиста, специальные очки необходимы лишь медицинским работникам.

Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения коронавирусом

Вспышка коронавируса - это новая опасность, вызвавшая массовую панику во всем мире. Ученые до сих пор пытаются оценить, как именно инфекция передается от человека к человеку, но было высказано предположение, что она может попадать в организм через глаза. По словам Ричарда Доуда, пока известно то, что вирус распространяется через капли, образующиеся при чихании и кашле инфицированного лица.
«В медицинских учреждениях персонал может подвергаться высокому риску инфицирования и нуждаться в защите глаз при оказании помощи. Однако такая мера не является необходимой для широкой общественности», - заверил доктор.

Стоит добавить, обсуждение вокруг данного воздействия началось после заявления Вана Гуанфа, ведущего специалиста, помогающего Китаю бороться с эпидемией ТОРС еще в 2013 году, при этом он сам заразился вирусом. Эксперт утверждал, что болезнь распространяется через глаза. Доктор Ричард однако считает, что защитные очки обычным людям не нужны.

Случаи заболевания коронавирусом впервые были выявлены в городе Ухань. По данным китайских официальных лиц, инфекция привела к смерти по меньшей мере 106 человек при заражении 4515. Пациенты сообщали, что у них есть респираторное заболевание различной степени тяжести с симптомами, включая лихорадку, кашель и одышку.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Авторские новости / Другое
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 16:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коронавирус превратил китайский Ухань в…
«Мия была счастлива на максималках»: Рита Дакота опубликовала видео с экс-супругом Владом…
Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения…
Звезда «Дом-2» Элла Суханова выходит…
Маша Малиновская выясняет, можно ли познакомиться с мужчиной в социальных…
Представлено новое поколение кроссовера Hyundai…
«Бывало, что греха таить»: Глюкоза периодически размышляла о разводе с…
Ученые предсказывают глобальный системный коллапс, приводящий к вымиранию человечества до конца 21…
«Я буду любить тебя всю свою оставшуюся жизнь»: Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своей печали после смерти Кирка…
Алексей Воробьёв о своем щенке: "Единственное место, которое Моцарт ещё не пометил своим "талантом" - это…
Появилось первое изображение нового гибридного авто от…
Дарья Калмыкова ушла из театра Олега Табакова из-за недопонимания между…
Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной приказала брату не жениться на…
Эксперты составили список лучших…
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл задолжал более 140 тысяч рублей…
"Впервые решилась на экранизацию истории моей жизни": В честь своего дня рождения Анита Цой презентует короткометражный фильм "В…
Индийские эксперты раскрыли 6 эффективных способов избавления от боли в…
Дарья Клюкина похудела на 9 кг после сеансов…
Адмирал Виктор Кравченко прокомментировал слова об угрозе российских…
"Мне выпал шанс поработать с гениальным композитором": Валентина Рубцова поздравила Игоря Матвиенко с…
«У нас класс повыше»: Отец Хабиба Нурмагомедова не считает Тони Фергюсона опасным…
Медики составили ТОП-6 продуктов-защитников от всех видов…
Поклонники удивились внешности постаревшей Алёны…
Lexus готовится выпустить автомобиль с автопилотом 2…
Начались съёмки четвертой части франшизы…
Мировой рекорд Xiaomi Mi 10 оказался…
Анастасия Волочкова о работе с Николаем Цискаридзе в Большом театре: "Он завидовал количеству страз на моей…
Ученые заявили, что употребляемая руками еда кажется…
Просмотреть все новости