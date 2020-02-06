Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения коронавирусом

«В медицинских учреждениях персонал может подвергаться высокому риску инфицирования и нуждаться в защите глаз при оказании помощи. Однако такая мера не является необходимой для широкой общественности», - заверил доктор.





Вспышка коронавируса - это новая опасность, вызвавшая массовую панику во всем мире. Ученые до сих пор пытаются оценить, как именно инфекция передается от человека к человеку, но было высказано предположение, что она может попадать в организм через глаза. По словам Ричарда Доуда, пока известно то, что вирус распространяется через капли, образующиеся при чихании и кашле инфицированного лица.Стоит добавить, обсуждение вокруг данного воздействия началось после заявления Вана Гуанфа, ведущего специалиста, помогающего Китаю бороться с эпидемией ТОРС еще в 2013 году, при этом он сам заразился вирусом. Эксперт утверждал, что болезнь распространяется через глаза. Доктор Ричард однако считает, что защитные очки обычным людям не нужны.Случаи заболевания коронавирусом впервые были выявлены в городе Ухань. По данным китайских официальных лиц, инфекция привела к смерти по меньшей мере 106 человек при заражении 4515. Пациенты сообщали, что у них есть респираторное заболевание различной степени тяжести с симптомами, включая лихорадку, кашель и одышку.