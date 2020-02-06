Звезда «Дом-2» Элла Суханова выходит замуж
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова поделилась информацией о том, что она счастлива. Девушка рассказала, что у нее в жизни произошли кардинальные изменения и теперь она помолвлена.
На протяжении некоторого времени звезда «Дом-2» Элла Суханова совсем не выходила на связь со своими поклонниками. Они даже начали переживать, что у девушки что-то случилось. Однако сегодня Элла вновь опубликовала новый пост в личном Instagram. Она сообщила, что в ближайшее время выйдет замуж.
Элла Суханова отметила, что с головой погрузилась в свои новые отношения и ей совсем не хотелось выходить на связь и рассказывать о подробностях. Теперь же Суханова выложила снимок, под которым написала, что предложение руки и сердца ей сделали еще в декабре прошлого года.
Информация, которую рассказала Элла Суханова, вызвала ажиотаж. Ее тут же принялись поздравлять с предстоящим торжеством, одной из первых написала экс-коллега по телестройке Катя Колисниченко, которая пожелала ей стать самой счастливой невестой, а потом женой.
Кто именно стал избранником Эллы Сухановой, пока неизвестно, а сама девушка личность возлюбленного оставила в тайне.
На протяжении некоторого времени звезда «Дом-2» Элла Суханова совсем не выходила на связь со своими поклонниками. Они даже начали переживать, что у девушки что-то случилось. Однако сегодня Элла вновь опубликовала новый пост в личном Instagram. Она сообщила, что в ближайшее время выйдет замуж.
Элла Суханова отметила, что с головой погрузилась в свои новые отношения и ей совсем не хотелось выходить на связь и рассказывать о подробностях. Теперь же Суханова выложила снимок, под которым написала, что предложение руки и сердца ей сделали еще в декабре прошлого года.
Информация, которую рассказала Элла Суханова, вызвала ажиотаж. Ее тут же принялись поздравлять с предстоящим торжеством, одной из первых написала экс-коллега по телестройке Катя Колисниченко, которая пожелала ей стать самой счастливой невестой, а потом женой.
Кто именно стал избранником Эллы Сухановой, пока неизвестно, а сама девушка личность возлюбленного оставила в тайне.