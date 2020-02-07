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Квентин Тарантино угрожал избить американского телеведущего Дэвида Леттермана за его неуместную шутку

Дэвид Леттерман в эфире шоу Desus & Mero поведал историю, связанную с режиссером Квентином Тарантино. По словам знаменитого американского телеведущего, Тарантино когда-то грозился избить его.
Квентин Тарантино угрожал избить американского телеведущего Дэвида Леттермана за его неуместную шутку

По словам Дэвида Леттермана, когда-то в его шоу участвовала актриса, пребывающая в романтических отношениях с Квентином Тарантино. Телеведущий пошутил, что он не верит, что такая замечательная голливудская актриса может строить отношения с «работником видеопроката в больших очках и непонятной внешностью». Так в то время позиционировал себя известный режиссер. Телеведущий также добавил, что Тарантино очень далеко еще до своей избранницы. Большинство зрителей еще тогда сочли шутку неуместной. А через два дня телеведущему позвонил сам Тарантино и закатил огромный скандал. Он грозился избить до смерти Леттермана после приезда в Нью-Йорк, так как был рассержен, что его так высмеяли. Режиссер все никак не мог угомониться, поэтому телеведущему пришлось прибегнуть к помощи своего продюсера, который впоследствии смог разрешить конфликт.

Через какое-то время Квентин Тарантино принес свои извинения Леттерману, и на этом их ссора закончилась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 05:08

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