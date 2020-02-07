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Ученые обнаружили, что кишечные бактерии помогают контролировать сокращения мышц в толстой кишке

Ученые из Университета Крика и Берна заявили, что микроорганизмы, находящиеся в кишечнике, способны помогать нервным клеткам регулировать расслабление и сокращение мышц толстой кишки. Таким образом они способствуют продвижению пищи вперед и обеспечивают здоровое пищеварение человека.

По словам специалистов, когда в организме присутствуют кишечные бактерии, они активирую необычный ген AHR, который способствует здоровому сокращению и расслаблению мышц толстой кишки. Расстройства в этой области могут быть причиной нарушения данного свойства.

По словам ученых, есть некая связь между микробами и скоростью перемещения продуктов питания в системе организма, нарушение которой может негативно повлиять на кишечник. Здоровый орган пищеварения имеет большое количество микроорганизмов, помогающих переваривать продукты питания. Микробы могут отличатся друг от друга, это зависит от диеты и лекарств, которые принимает человек. Например, антибиотики способны привести к нетипичному сокращению кишечника.

Бактерии способны воздействовать на функции различных органов человека и даже на мозг. Эксперты считают, что в будущем микробные продукты смогут облегчить последствия неправильного сокращения мышц кишечника, связанные со всевозможными заболеваниями.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 00:03

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