Ученые обнаружили, что кишечные бактерии помогают контролировать сокращения мышц в толстой кишке





По словам специалистов, когда в организме присутствуют кишечные бактерии, они активирую необычный ген AHR, который способствует здоровому сокращению и расслаблению мышц толстой кишки. Расстройства в этой области могут быть причиной нарушения данного свойства.По словам ученых, есть некая связь между микробами и скоростью перемещения продуктов питания в системе организма, нарушение которой может негативно повлиять на кишечник. Здоровый орган пищеварения имеет большое количество микроорганизмов, помогающих переваривать продукты питания. Микробы могут отличатся друг от друга, это зависит от диеты и лекарств, которые принимает человек. Например, антибиотики способны привести к нетипичному сокращению кишечника.Бактерии способны воздействовать на функции различных органов человека и даже на мозг. Эксперты считают, что в будущем микробные продукты смогут облегчить последствия неправильного сокращения мышц кишечника, связанные со всевозможными заболеваниями.