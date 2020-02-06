Google заподозрили в создании новой операционной системы





Сообщается, что компания получила авторские права на бренд под названием Pigweed. Как отмечается, данная торговая марка относится именно к категории операционных систем для персональных компьютеров. Никаких подробностей об этом программной продукте официальные источники пока не приводят. Как бы там ни было, но это уже не первое упоминание pigweed. К примеру, несколько месяцев тому назад подобное название было замечено в коде еще одной разработки корпорации – мобильной системы Fuchsia, которая, как сообщалось ранее, должна прийти на смену популярной сегодня платформе Android.Пока остается только гадать, к продуктам какого уровня относится зарегистрированное Google название, однако эксперты отмечают, что самая вероятная версия касается как раз новой ОС. К примеру, торговую марку Android компания зарегистрировала всего за несколько дней до официального дебюта платформы, которая впоследствии стала самой популярной на планете.