Google заподозрили в создании новой операционной системы
Американская корпорация Google недавно зарегистрировала новую торговую марку, которая, как считают пользователи, может оказаться названием новой операционной системы, работу над которой ведет компания. Впервые на регистрацию бренда от Google обратили внимание пользователи популярного портала Reddit.
Сообщается, что компания получила авторские права на бренд под названием Pigweed. Как отмечается, данная торговая марка относится именно к категории операционных систем для персональных компьютеров. Никаких подробностей об этом программной продукте официальные источники пока не приводят. Как бы там ни было, но это уже не первое упоминание pigweed. К примеру, несколько месяцев тому назад подобное название было замечено в коде еще одной разработки корпорации – мобильной системы Fuchsia, которая, как сообщалось ранее, должна прийти на смену популярной сегодня платформе Android.
Пока остается только гадать, к продуктам какого уровня относится зарегистрированное Google название, однако эксперты отмечают, что самая вероятная версия касается как раз новой ОС. К примеру, торговую марку Android компания зарегистрировала всего за несколько дней до официального дебюта платформы, которая впоследствии стала самой популярной на планете.
Сообщается, что компания получила авторские права на бренд под названием Pigweed. Как отмечается, данная торговая марка относится именно к категории операционных систем для персональных компьютеров. Никаких подробностей об этом программной продукте официальные источники пока не приводят. Как бы там ни было, но это уже не первое упоминание pigweed. К примеру, несколько месяцев тому назад подобное название было замечено в коде еще одной разработки корпорации – мобильной системы Fuchsia, которая, как сообщалось ранее, должна прийти на смену популярной сегодня платформе Android.
Пока остается только гадать, к продуктам какого уровня относится зарегистрированное Google название, однако эксперты отмечают, что самая вероятная версия касается как раз новой ОС. К примеру, торговую марку Android компания зарегистрировала всего за несколько дней до официального дебюта платформы, которая впоследствии стала самой популярной на планете.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:21