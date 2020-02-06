Мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышёву исполнилось 49 лет
6 февраля мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышёву исполняется 49 лет. Но, скорее всего, титулованный фигурист в ближайшее время не будет устраивать громкое празднование своего дня рождения, ведь он сейчас очень много работает, а его супруга борется с серьёзным заболеванием – предположительно, онкологией.
Рабочий график Петра Чернышёва последние несколько месяцев очень плотный, расписан на много недель вперёд. Пятикратный чемпион США все зарабатываемые денежные средства направляет на лечение своей звёздной избранницы. Информация о заболевании Анастасии Заворотнюк просочилась в прессу в конце минувшего лета и шокировала общественность. Отмечается, что о диагнозе рак головного мозга артистка узнала через некоторое время после рождения дочери Милы. Тем не менее, родственники актрисы не комментируют состояние её здоровья.
Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк узаконили свои отношения 22 сентября 2008 года, а через 10 лет на свет появилась их совместная дочь Мила. Первой супругой фигуриста была коллега Наталья Анненко, их брак продлился около 7 лет.
Рабочий график Петра Чернышёва последние несколько месяцев очень плотный, расписан на много недель вперёд. Пятикратный чемпион США все зарабатываемые денежные средства направляет на лечение своей звёздной избранницы. Информация о заболевании Анастасии Заворотнюк просочилась в прессу в конце минувшего лета и шокировала общественность. Отмечается, что о диагнозе рак головного мозга артистка узнала через некоторое время после рождения дочери Милы. Тем не менее, родственники актрисы не комментируют состояние её здоровья.
Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк узаконили свои отношения 22 сентября 2008 года, а через 10 лет на свет появилась их совместная дочь Мила. Первой супругой фигуриста была коллега Наталья Анненко, их брак продлился около 7 лет.