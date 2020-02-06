Мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышёву исполнилось 49 лет

Рабочий график Петра Чернышёва последние несколько месяцев очень плотный, расписан на много недель вперёд. Пятикратный чемпион США все зарабатываемые денежные средства направляет на лечение своей звёздной избранницы. Информация о заболевании Анастасии Заворотнюк просочилась в прессу в конце минувшего лета и шокировала общественность. Отмечается, что о диагнозе рак головного мозга артистка узнала через некоторое время после рождения дочери Милы. Тем не менее, родственники актрисы не комментируют состояние её здоровья.Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк узаконили свои отношения 22 сентября 2008 года, а через 10 лет на свет появилась их совместная дочь Мила. Первой супругой фигуриста была коллега Наталья Анненко, их брак продлился около 7 лет.