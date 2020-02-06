Новый Kia Mohave заметили на улицах Москвы
Продажи нового рамного внедорожника Kia Mohave на родном для него южнокорейском рынке стартовали еще в начале осени 2019 года. При этом, в скором времени ожидается его появления и на российском рынке. Между тем, на улицах Москвы уже заметили один экземпляр, обильно покрытый камуфляжем.
Судя по опубликованным в Сети снимкам, первые экземпляры нового внедорожника Kia Mohave уже прибыли в Россию и используются в Москве для сертификационных тестов. Несмотря на то, что автомобили довольно плотно покрыты камуфляжной пленкой, эксперты уже сейчас полагают, что их внешность вряд ли будет сильно отличаться от Kia Mohave Master, которые уже сейчас продаются в Южной Корее. Дизайн передней части новинки выделяется за счет широкой массивной радиаторной решетки. Весьма роскошным выглядит внутреннее убранство модели, особенно если принимать во внимание ее класс и принадлежность к среднему ценовому сегменту.
Построен Kia Mohave на рамном шасси, а потому обладает прекрасными внедорожными характеристиками. На домашнем рынке автомобиль доступен покупателям с безальтернативным 3,0-литровым дизельным турбированным V6 мощностью 256 лошадиных сил, который выдает 50 Нм максимального крутящего момента. В качестве трансмиссии автомобиль использует 8-ступенчатый «автомат». А вот информации о моторной гамме и трансмиссиях этой модели для российского рынка пока нет.
Судя по опубликованным в Сети снимкам, первые экземпляры нового внедорожника Kia Mohave уже прибыли в Россию и используются в Москве для сертификационных тестов. Несмотря на то, что автомобили довольно плотно покрыты камуфляжной пленкой, эксперты уже сейчас полагают, что их внешность вряд ли будет сильно отличаться от Kia Mohave Master, которые уже сейчас продаются в Южной Корее. Дизайн передней части новинки выделяется за счет широкой массивной радиаторной решетки. Весьма роскошным выглядит внутреннее убранство модели, особенно если принимать во внимание ее класс и принадлежность к среднему ценовому сегменту.
Построен Kia Mohave на рамном шасси, а потому обладает прекрасными внедорожными характеристиками. На домашнем рынке автомобиль доступен покупателям с безальтернативным 3,0-литровым дизельным турбированным V6 мощностью 256 лошадиных сил, который выдает 50 Нм максимального крутящего момента. В качестве трансмиссии автомобиль использует 8-ступенчатый «автомат». А вот информации о моторной гамме и трансмиссиях этой модели для российского рынка пока нет.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:51