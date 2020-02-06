АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной приказала брату не жениться на «длинноносой»

Младшая дочь ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной умудрилась рассмешить и одновременно умилить поклонников своей матери. В новом видео, которая разместила звезда, Теона рассуждает о будущих свадьбах, которые могут произойти в ее семье, посоветовав брату не жениться на «длинноносой».

Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной приказала брату не жениться на «длинноносой»

Девочка очень серьезно говорит о том, какие свадьбы будут у Маруси, а также ее брата Омара. Мальчик, который также оказался в кадре, отвечая на вопрос Теоны, говорит, что когда вырастет, то у него обязательно будет жена и дети. Однако предприимчивая Теона просит своего родственника, чтобы невесту он себе выбрал красивую и желательно не «длинноносую».

Свои условия Теона выдвинула и своей старшей сестре. Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной сказала, что Марусе лучше вообще не связывать узами брака, ведь им хорошо вдвоем. По ее словам, сейчас они могут играть вместе и никто не нарушает эту идиллию, а ей хочется, чтобы так было и впредь.


К слову, пользователей Сети такое поведение Теоны очень повеселило. Большинство из них даже похвалили дочь ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коронавирус превратил китайский Ухань в…
«Мия была счастлива на максималках»: Рита Дакота опубликовала видео с экс-супругом Владом…
Доктор Ричард Доуд высказался о защите глаз от заражения…
Звезда «Дом-2» Элла Суханова выходит…
Маша Малиновская выясняет, можно ли познакомиться с мужчиной в социальных…
Представлено новое поколение кроссовера Hyundai…
«Бывало, что греха таить»: Глюкоза периодически размышляла о разводе с…
Ученые предсказывают глобальный системный коллапс, приводящий к вымиранию человечества до конца 21…
«Я буду любить тебя всю свою оставшуюся жизнь»: Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своей печали после смерти Кирка…
Алексей Воробьёв о своем щенке: "Единственное место, которое Моцарт ещё не пометил своим "талантом" - это…
Появилось первое изображение нового гибридного авто от…
Дарья Калмыкова ушла из театра Олега Табакова из-за недопонимания между…
Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной приказала брату не жениться на…
Эксперты составили список лучших…
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл задолжал более 140 тысяч рублей…
"Впервые решилась на экранизацию истории моей жизни": В честь своего дня рождения Анита Цой презентует короткометражный фильм "В…
Индийские эксперты раскрыли 6 эффективных способов избавления от боли в…
Дарья Клюкина похудела на 9 кг после сеансов…
Адмирал Виктор Кравченко прокомментировал слова об угрозе российских…
"Мне выпал шанс поработать с гениальным композитором": Валентина Рубцова поздравила Игоря Матвиенко с…
«У нас класс повыше»: Отец Хабиба Нурмагомедова не считает Тони Фергюсона опасным…
Медики составили ТОП-6 продуктов-защитников от всех видов…
Поклонники удивились внешности постаревшей Алёны…
Lexus готовится выпустить автомобиль с автопилотом 2…
Начались съёмки четвертой части франшизы…
Мировой рекорд Xiaomi Mi 10 оказался…
Анастасия Волочкова о работе с Николаем Цискаридзе в Большом театре: "Он завидовал количеству страз на моей…
Ученые заявили, что употребляемая руками еда кажется…
Просмотреть все новости