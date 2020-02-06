Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной приказала брату не жениться на «длинноносой»

Девочка очень серьезно говорит о том, какие свадьбы будут у Маруси, а также ее брата Омара. Мальчик, который также оказался в кадре, отвечая на вопрос Теоны, говорит, что когда вырастет, то у него обязательно будет жена и дети. Однако предприимчивая Теона просит своего родственника, чтобы невесту он себе выбрал красивую и желательно не «длинноносую».Свои условия Теона выдвинула и своей старшей сестре. Дочь ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной сказала, что Марусе лучше вообще не связывать узами брака, ведь им хорошо вдвоем. По ее словам, сейчас они могут играть вместе и никто не нарушает эту идиллию, а ей хочется, чтобы так было и впредь.К слову, пользователей Сети такое поведение Теоны очень повеселило. Большинство из них даже похвалили дочь ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной.