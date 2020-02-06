"Впервые решилась на экранизацию истории моей жизни": В честь своего дня рождения Анита Цой презентует короткометражный фильм "В голове"

Завтра Анита Цой будет праздновать свой 49-й день рождения. Сегодня певица разместила фотографию, на которой запечатлена крупным планом, а внизу видны снимки Екатерины Волковой, Маркуса Рива, Сергея Комарова и Настасьи Самбурской. В комментарии Анита Цой написала, что в честь своего дня рождения она решила сделать себе и поклонникам подарок — выпустить премьеру драматического короткометражного киноромана под названием "В голове". Певица в первый раз решила честно и совершенно откровенно рассказать фанатам историю своей жизни, а также впервые решилась на экранизацию истории о сложном пути, который ей приходится проходить и по сей день.Анита Цой отметила, что песню, которая будет звучать в фильме, она посвятила своим преданным поклонникам. Певица верит в то, что все люди могут достичь взаимопонимания, любви и осуществления своих больших желаний, потому что они этого достойны. Подписчики отметили, что с нетерпением ждут премьерыу этого фильма.