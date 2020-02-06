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Индийские эксперты раскрыли 6 эффективных способов избавления от боли в спине

Индийские эксперты представили вниманию 6 эффективных способов избавления от боли в спине. Одним из них является употребление чеснока, обладающего обезболивающими свойствами.

Индийские эксперты раскрыли 6 эффективных способов избавления от боли в спине

Свойства чеснока объясняются наличием в составе природного соединения - аллицина, снижающего воспалительные процессы в организме. При этом соединение разжижает кровь, нормализует уровень холестерина, служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Два или три зубчика после пробуждения - рекомендованная дозировка. Некоторые травы также могут помочь в данной проблеме. Неплохим решением служит кора белой ивы, содержащая салицин, работающий активно в пользу облегчения боли в спине. Не менее важно, в составе имеют место и полифенольные гликозиды и флавоноиды, защищающие от окислительного стресса и различных симптомов, связанных со старением. В тройку способов входит и употребление имбиря, уменьшающего дискомфортные ощущения в разных участках тела.

Индийские медики уверены, что избавиться от боли в спине позволят холодные и горячие компрессы, которые следует чередовать в течение дня. Пакеты со льдом при этом не рекомендуется прикладывать более чем на 20 минут. Частота процедур зависит от типа боли. Рекомендацией является и использование кокосового масла, обладающего противовоспалительными, успокаивающими и жаропонижающими свойствами. Втирать состав следует около 10 минут три раза в день. Ромашковый чай также используется для лечения боли, при этом он активно помогает людям с диабетом, снижая уровень сахара в крови.

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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 15:00

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