Представлено новое поколение кроссовера Hyundai Creta
Южнокорейская компания Hyundai в рамках индийского автосалона Auto Expo 2020 официально представила новое поколение компактного кроссовера Creta. Примечательно, что версия этого авто для индийского рынка очень похожа на китайский вариант, однако именно ей прочат роль глобальной модели марки, которая должна впоследствии прийти и на российский рынок.
Как и ожидали эксперты, новое поколение Hyundai Creta для рынка Индии обзавелось каскадной радиаторной решеткой, многоярусной головной оптикой и разделенными на два «этажа» задними фонарями с растянутым на всю ширину пятой двери стоп-сигналом. От китайской данная версия отличается лишь наличием в отдельных ее комплектация панорамного люка, оригинальными колесными дисками и клеточной структурой исполнения радиаторной решетки.
Внутри автомобиль, и вовсе, можно считать точной копией китайского сородича – здесь присутствует точно такая же цифровая панель приборов, усеченный спортивный руль, селектор КПП в виде шайбы, а также довольно крупный вертикально ориентированный сенсорный дисплей на центральной консоли.
В моторную гамму дебютанта вошли 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л. с., турбированный 1,4-литровый дизель той же мощности, а также 1,4-литровый бензиновый турбомотор от модели KIA Seltos. В качестве трансмиссии покупатели смогут выбирать между 6-стпенчатой МКПП или 7-диапазонным роботом с системой двойного сцепления.
Как и ожидали эксперты, новое поколение Hyundai Creta для рынка Индии обзавелось каскадной радиаторной решеткой, многоярусной головной оптикой и разделенными на два «этажа» задними фонарями с растянутым на всю ширину пятой двери стоп-сигналом. От китайской данная версия отличается лишь наличием в отдельных ее комплектация панорамного люка, оригинальными колесными дисками и клеточной структурой исполнения радиаторной решетки.
Внутри автомобиль, и вовсе, можно считать точной копией китайского сородича – здесь присутствует точно такая же цифровая панель приборов, усеченный спортивный руль, селектор КПП в виде шайбы, а также довольно крупный вертикально ориентированный сенсорный дисплей на центральной консоли.
В моторную гамму дебютанта вошли 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л. с., турбированный 1,4-литровый дизель той же мощности, а также 1,4-литровый бензиновый турбомотор от модели KIA Seltos. В качестве трансмиссии покупатели смогут выбирать между 6-стпенчатой МКПП или 7-диапазонным роботом с системой двойного сцепления.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:04