Представлено новое поколение кроссовера Hyundai Creta





Как и ожидали эксперты, новое поколение Hyundai Creta для рынка Индии обзавелось каскадной радиаторной решеткой, многоярусной головной оптикой и разделенными на два «этажа» задними фонарями с растянутым на всю ширину пятой двери стоп-сигналом. От китайской данная версия отличается лишь наличием в отдельных ее комплектация панорамного люка, оригинальными колесными дисками и клеточной структурой исполнения радиаторной решетки.Внутри автомобиль, и вовсе, можно считать точной копией китайского сородича – здесь присутствует точно такая же цифровая панель приборов, усеченный спортивный руль, селектор КПП в виде шайбы, а также довольно крупный вертикально ориентированный сенсорный дисплей на центральной консоли.В моторную гамму дебютанта вошли 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л. с., турбированный 1,4-литровый дизель той же мощности, а также 1,4-литровый бензиновый турбомотор от модели KIA Seltos. В качестве трансмиссии покупатели смогут выбирать между 6-стпенчатой МКПП или 7-диапазонным роботом с системой двойного сцепления.