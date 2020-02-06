Появилось первое изображение нового гибридного авто от McLaren
Появилось первое изображение нового гибридного авто от марки McLaren. Шпионские фото прототипа распространили в интернете с указанием на возможное отношение модели к линейке Sports Series.
Ожидается, что суперкар в финальной версии останется близок к дизайну модели 720S, хотя пока используется кузов от 570S. В декабре 2019-го Майк Флюитт, член дирекции McLaren, сообщил о работе компании над совершенно новым гибридным двигателем на основе силового агрегата V6. Дебютный показ модели запланирован на весну 2020-го.
Первой моделью, созданной с учетом новых шасси, будет суперкар с креплением электромотора на переднюю ось с более высокой динамикой, чем у Senna. Недавно замеченный прототип укомплектован аналогичной установкой, однако с приводом на задние колёса. Компания уделила много внимания вопросу понижения веса, ввиду чего гибрид станет лишь на 30-40 кг тяжелее моделей без электрического двигателя.
Ожидается, что суперкар в финальной версии останется близок к дизайну модели 720S, хотя пока используется кузов от 570S. В декабре 2019-го Майк Флюитт, член дирекции McLaren, сообщил о работе компании над совершенно новым гибридным двигателем на основе силового агрегата V6. Дебютный показ модели запланирован на весну 2020-го.
Первой моделью, созданной с учетом новых шасси, будет суперкар с креплением электромотора на переднюю ось с более высокой динамикой, чем у Senna. Недавно замеченный прототип укомплектован аналогичной установкой, однако с приводом на задние колёса. Компания уделила много внимания вопросу понижения веса, ввиду чего гибрид станет лишь на 30-40 кг тяжелее моделей без электрического двигателя.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:36