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"Пусть вдохновение никогда не оставляет": Певица Валерия поздравила Игоря Матвиенко с днем рождения

Певица Валерия поздравила в Instagram-аккаунте продюсера Игоря Матвиенко с днем рождения. Исполнительница пожелала композитору, чтобы вдохновение никогда его не оставляло.
"Пусть вдохновение никогда не оставляет": Певица Валерия поздравила Игоря Матвиенко с днем рождения

Сегодня продюсер популярных музыкальных групп "Любэ", "Иванушки International", "Девочки" и "Фабрика" Игорь Матвиенко празднует свой день рождения. Известному композитору исполнилось 60 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса уже поздравили знаменитость. Среди них была и певица Валерия, которая опубликовала совместный снимок с именинником. В комментарии исполнительница написала: "Игорь, дорогой, поздравляю с юбилеем и с присвоением звания Заслуженного, хотя в народе ты заслуженный давно".

Певица Валерия отметила большое количество написанных именинником песен и созданных им проектов. Также она сообщила, что при сильной занятости Игорь Матвиенко является хорошим семьянином, а также верным и надежным другом. В конце публикации в Instagram исполнительница пожелала композитору здоровья, удачи, радости, и чтобы вдохновение никогда его не оставляло.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:29

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