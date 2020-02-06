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Актриса «Клона» Элиане Джардини оказалась в инвалидном кресле после смерти внука от рака

67-летняя бразильская актриса театра и кино Элиане Джардини, исполнившая в сериале «Клон» роль Лары Назиры, оказалась в инвалидном кресле после смерти 1,5-годовалого внука от рака. Медики диагностировали у ребёнка острый миелоидный лейкоз. Данное заболевание крови изначально поражает костный мозг и затем распространяется на все другие ткани организма.
Актриса «Клона» Элиане Джардини оказалась в инвалидном кресле после смерти внука от рака

Внук Элиане Джардини, сын одной из её двух дочерей, скончался прошлым летом. Личная трагедия вынудила актрису приостановить свою творческую деятельность, но сейчас она уже вышла на работу. Бразильская артистка пытается с помощью деятельности на телевидении и в театре вытеснить горькие воспоминания, но ей до сих пор тяжело разговаривать на тему смерти маленького Антониу. Семья мальчика до последнего боролась с недугом, но рак оказался сильнее.

Первое время после смерти внука Элиане Джардини отказывалась контактировать с журналистами – вместо этого она сосредоточила внимание на своей дочери Марианне, матери Антониу, оказывая ей максимально возможную поддержку.

На днях в Сети появились снимки Элиане Джардини, которые были сделаны в театре во время репетиции очередной постановки. На фото актриса запечатлена на сцене, она сидит в инвалидной коляске. Поклонники обеспокоились здоровьем своего кумира, но представители артистки уверили: на данный момент с ней всё в порядке.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:41

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