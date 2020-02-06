«Мия была счастлива на максималках»: Рита Дакота опубликовала видео с экс-супругом Владом Соколовским

29-летняя певица показала пользователям кадры совместного времяпрепровождения в местном зоопарке. Артистка рассказала, что у них был день семьи, который провели на сафари, и пригласила подписчиков посмотреть, кого они там повидали. На видеоролике запечатлено, как Мия кормит золотых рыбок, а в stories певица показала, что они смотрели еще на тигра, леопарда и крокодила. В описании под видео Рита Дакота написала, «Мия была счастлива на максималках», а вместе с ней были счастливы и ее родители. Все снимки были сделаны няней дочери.Влад Соколовский и Рита Дакота состояли в браке три года, после чего расстались. Певица ранее рассказала, что всегда будет питать нежные чувства к экс-супругу. Поэтому пользователи восторженно восприняли опубликованное совместное видео артистов. Они похвалили Дакоту за мудрость, ведь она не дает дочери чувствовать развода родителей, а также выразили надежду на воссоединение пары.