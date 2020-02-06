Названы места упокоения артистов из фильма «Женитьба Бальзаминова»





После смерти артиста его вдова также страдала от ухудшения состояния здоровья. Она скончалась в 2009-м и была похоронена поблизости от своего супруга. Лидия Смирнова, сыгравшая в известной постановке сваху Акулину Гавриловну, похоронена на Введенском кладбище. Людмила Шагалова - на Перепечинском. Последняя исполняла роль Павлы Бальзаминовой. Шагалова отказывалась примерять на себя нелицеприятные и морально низкие образы, заявляя о желании запомниться поклонникам по достойным работам.Екатерина Савинова, сыгравшая кухарку Матрену, была похоронена в Новосибирске на Клещихинском кладбище. Исполнительница роли Ничкиной Тамара Носова была похоронена на Ваганьковском кладбище, а Надежда Румянцева, которая сыграла Раису Пежёнову, на – входящем в состав Ваганьковского Армянском кладбище. Могилу Ролана Быкова можно найти на Новодевичьем кладбище.