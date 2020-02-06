АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Названы места упокоения артистов из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Эксперты вспомнили о местах, в которых похоронены знаменитости их картины «Женитьба Бальзаминова». Для Георгия Вицина местом последнего упокоения стало Ваганьковское кладбище.
Названы места упокоения артистов из фильма «Женитьба Бальзаминова»

После смерти артиста его вдова также страдала от ухудшения состояния здоровья. Она скончалась в 2009-м и была похоронена поблизости от своего супруга. Лидия Смирнова, сыгравшая в известной постановке сваху Акулину Гавриловну, похоронена на Введенском кладбище. Людмила Шагалова - на Перепечинском. Последняя исполняла роль Павлы Бальзаминовой. Шагалова отказывалась примерять на себя нелицеприятные и морально низкие образы, заявляя о желании запомниться поклонникам по достойным работам.

Екатерина Савинова, сыгравшая кухарку Матрену, была похоронена в Новосибирске на Клещихинском кладбище. Исполнительница роли Ничкиной Тамара Носова была похоронена на Ваганьковском кладбище, а Надежда Румянцева, которая сыграла Раису Пежёнову, на – входящем в состав Ваганьковского Армянском кладбище. Могилу Ролана Быкова можно найти на Новодевичьем кладбище.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили, что кишечные бактерии помогают контролировать сокращения мышц в толстой…
Названы места упокоения артистов из фильма «Женитьба…
Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после…
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева отказалась признавать Роберта Паттинсона идеалом мужской…
Lamborghini отреставрировала раритетную Miura…
На сайте судебных приставов обнаружили долг звезды проекта "Дом-2" Саши Черно в 400 тысяч…
Ученые определили возраст наскальных рисунков в Австралии с помощью осиных…
Супруга Валентина Юдашкина Марина показала занятия внуков…
В США сняли ролик об уничтожении систем, похожих на российские…
Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной за критику Курбана…
Алла Пугачева неожиданно приобрела участок на израильском…
Ольга Бузова географ, Сергей Светлаков экономист: Какие дипломы пылятся в столах…
Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны по цене Xiaomi Mi…
Наркотики и алкоголь: Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти солистов…
Ученые считают, что сдерживание эмоций после смерти близких вредит здоровью…
«Кто смешной?»: Наталья Бочкарева показала забавное видео с…
Желтый монстр: Немецкий тюнеры доработали Lamborghini…
Полностью голый Митя Фомин шокировал…
Жилье для несовершеннолетнего ребенка: Путин подписал «закон о дополнительных…
Звезда «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян публично выяснили…
Жанель Монэ рассказала об отравлении ртутью из-за экзотической…
«У нее есть талант»: Лолита Милявская оправдалась за дружбу с телеведущей Ольгой…
Ученые объяснили, как человек выбирает лучший вариант из…
Ксения Собчак спровоцировала скандал заявлением о национальности Маргариты…
Борис Грачевский пришел на юбилей Виторгана в сопровождении глубоко беременной…
Виталий Милонов объяснил спешку с внесением поправок в…
Экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко задержали за кражу футболки стоимостью 200 рублей во время выполнения…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина забыла о Романе Макееве и закрутила роман с новым сотрудником…
Просмотреть все новости