Маша Малиновская выясняет, можно ли познакомиться с мужчиной в социальных сетях

Маша Малиновская показала фанатам фотографию, на которой она сфотографирована в коротком платье с пышными рукавами. Образ телеведущей дополнили броский макияж и массивное колье. В комментарии знаменитость рассказала, что недавно в разговоре со своими подругами она обсуждала вероятность познакомиться с мужчиной в социальных сетях. Как оказалось 3 знакомых Маши Малиновской на данный момент находятся в отношениях с молодыми людьми, с которыми познакомились в интернете.Именно поэтому телеведущая решила выяснить, можно ли познакомиться с мужчиной в социальных сетях, и был ли такой опыт у ее подписчиков. Некоторые фанаты написали, что сейчас подобные знакомства очень популярны и многие такие отношения заканчиваются браками. При этом пользователи Сети пришли к выводу, что знаменитостям очень сложно завязать знакомство в интернете с человеком, который не будет наживаться на ее популярности.