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Медики составили ТОП-6 продуктов-защитников от всех видов…
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Медики составили ТОП-6 продуктов-защитников от всех видов рака

Американские медики составили ТОП-6 продуктов-защитников от всех видов рака. Как объяснили врачи, все представленные варианты имеют в своем составе огромное количество антиоксидантов, способных противостоять нежелательным процессам в организме.

Медики составили ТОП-6 продуктов-защитников от всех видов рака

Одними из признанных защитников от онкологических заболеваний являются помидоры. Суть в том, что они содержат ликопин, придающий им естественный красный цвет. Как показали исследования, вещество предотвращает рост клеток рака легких, желудка, молочной железы, толстой кишки, простаты и полости рта. Томаты полезны как в салатах, так и в термически обработанном виде. Вторую позицию занимает чеснок, богатый аллицином - биологически активное соединение, способное стимулировать гибель злокачественных клеток в толстой кишке. Мужчин в свою очередь продукт оберегает от подобных проблем в интимной сфере. По данным Американского института исследований рака, все виды орехов, особенно содержащие несколько соединений, таких как эллаговая кислота, мелатонин и гамма-токоферол, способны ощутимым образом предотвратить смертельную опасность для здоровья. Идеальный вариант - пригоршня в день.


В свою очередь семена льна богаты клетчаткой и Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые способны и помочь уменьшить рост раковых опухолей, и противостоять развитию злокачественного новообразования. Их можно добавлять как в салаты, так и соки.

Виноград также входит в ТОП-6 продуктов защитников от рака, что объясняется наличием в нем ресвератрола - мощного антиоксиданта, стимулирующего регенерацию на клеточном уровне. Благодаря иммуномодулирующим и противоопухолевым свойствам и грибы заслуженно включены в данный список.

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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 14:35

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