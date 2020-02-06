Дарья Клюкина похудела на 9 кг после сеансов психолога
Дарья Клюкина смогла похудеть на 9 килограммов, не используя диеты и физические упражнения, а с помощью психолога. Актриса рассказала, что ранее она многое ела и не чувствовала сытости.
Во время съёмок шоу «Холостяк» модель обладала более пышными формами. Недавно Дарья Клюкина рассказала свои подписчикам, что стать увереннее в себе и избавиться от лишнего веса и от пищевого расстройства ей помог специалист. По её словам, она часто пропускает завтрак и обед, но ужинает обязательно - зачастую дома с мужем. Со своим супругом Владимиром Чоповым Дарья Клюкина редко ходит в рестораны – только на праздники или во время путешествия. Модель любит готовить различные блюда, она часто делится с фанатами и подписчиками кулинарными произведениями на своей странице в Instagram. Актриса предпочитает итальянскую пасту.
Напомним, осенью на севере Италии у озера Комо Клюкина и Чопов сыграли свадьбу, которую вёл известный певец Николай Басков, а гостей развлекал исполнитель Дима Билан. Яна Рудковская также была на бракосочетании своей подруги.
Во время съёмок шоу «Холостяк» модель обладала более пышными формами. Недавно Дарья Клюкина рассказала свои подписчикам, что стать увереннее в себе и избавиться от лишнего веса и от пищевого расстройства ей помог специалист. По её словам, она часто пропускает завтрак и обед, но ужинает обязательно - зачастую дома с мужем. Со своим супругом Владимиром Чоповым Дарья Клюкина редко ходит в рестораны – только на праздники или во время путешествия. Модель любит готовить различные блюда, она часто делится с фанатами и подписчиками кулинарными произведениями на своей странице в Instagram. Актриса предпочитает итальянскую пасту.
Напомним, осенью на севере Италии у озера Комо Клюкина и Чопов сыграли свадьбу, которую вёл известный певец Николай Басков, а гостей развлекал исполнитель Дима Билан. Яна Рудковская также была на бракосочетании своей подруги.