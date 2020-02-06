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Дарья Клюкина похудела на 9 кг после сеансов психолога

Дарья Клюкина смогла похудеть на 9 килограммов, не используя диеты и физические упражнения, а с помощью психолога. Актриса рассказала, что ранее она многое ела и не чувствовала сытости.

Во время съёмок шоу «Холостяк» модель обладала более пышными формами. Недавно Дарья Клюкина рассказала свои подписчикам, что стать увереннее в себе и избавиться от лишнего веса и от пищевого расстройства ей помог специалист. По её словам, она часто пропускает завтрак и обед, но ужинает обязательно - зачастую дома с мужем. Со своим супругом Владимиром Чоповым Дарья Клюкина редко ходит в рестораны – только на праздники или во время путешествия. Модель любит готовить различные блюда, она часто делится с фанатами и подписчиками кулинарными произведениями на своей странице в Instagram. Актриса предпочитает итальянскую пасту.

Напомним, осенью на севере Италии у озера Комо Клюкина и Чопов сыграли свадьбу, которую вёл известный певец Николай Басков, а гостей развлекал исполнитель Дима Билан. Яна Рудковская также была на бракосочетании своей подруги.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 14:55

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