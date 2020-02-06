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Эксперты составили список лучших фитнес-приложений

Эксперты составили список лучших фитнес-приложений. Большая часть программ облегчает контроль процесса тренировок, соблюдения принципов рациона и режима сна.
Эксперты составили список лучших фитнес-приложений

Приложение Fiit предлагает к применению пользователям, которые смогут превратить дом в бутик-зал. Все занятия делятся на периоды длиной 25 и 40 минут. Имеются опции для йоги, кардиотренировок, пилатеса, «перебаланса». Программа совместима с контроллером ритма сердечных сокращений Wahoo Tickr X. Приложение Nike Run Club обеспечивает контроль пробежек и сопутствующих параметров. Программа оказывает помощь в составлении плана для тренировок.

Cyclemeter разработана для велосипедистов, поклонников строгих графиков, статистики и карт. ПО создано с достаточно приятным дизайном. Программа MyFitnessPal оказывает помощь в контроле калорий благодаря наличию информации о продуктах и возможности сканирования штрих-кодов. Установив Seven, можно получить рекомендации относительно коротких тренировок для поддержания физической формы. Приложение подробно демонстрирует все части занятия. Программа Sidechef предложит большое количество эффективных методов для улучшения контроля питания. Приложение имеет в своих базах свыше 16 тысяч полезных рецептов.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:22

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