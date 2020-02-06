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Эксперты составили список лучших планшетов для детей

В настоящее время даже ребенок умеет пользоваться гаджетами. Эксперты рынка электроники назвали список лучших планшетов для детей.
Эксперты составили список лучших планшетов для детей

Хорошим выбором специалисты называют Fire HD от Amazon с 10-дюймовым экраном в модификации Kids Edition. При стоимости до 17 тысяч рублей в нем есть все технологии для развития малышей, а также яркий корпус. Следующим девайсом в рейтинге стал iPad Mini 4 от Apple, стоящий порядка 25 тысяч рублей. На третьей строчке оказался LeapFrog Epic, причем этот планшет уже в упаковке содержит одобренный педагогами софт. Контент можно расширять и адаптировать вместе с растущими потребностями малыша. Едва ли не главным преимуществом аппарата является и его приемлемая стоимость, около 6 тысяч рублей.

Также сравнительно недорого можно приобрести устройство Kurio Tab 2 Motion. Наличие восьми профилей пользователя позволяет использовать его в большой семье, этому способствуют и функции для безопасности и контроля родителей. Его ценник не выше 6 тысяч рублей, и это также является хорошей мотивацией для покупки аппарата.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:06

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