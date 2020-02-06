Эксперты составили список лучших планшетов для детей





Хорошим выбором специалисты называют Fire HD от Amazon с 10-дюймовым экраном в модификации Kids Edition. При стоимости до 17 тысяч рублей в нем есть все технологии для развития малышей, а также яркий корпус. Следующим девайсом в рейтинге стал iPad Mini 4 от Apple, стоящий порядка 25 тысяч рублей. На третьей строчке оказался LeapFrog Epic, причем этот планшет уже в упаковке содержит одобренный педагогами софт. Контент можно расширять и адаптировать вместе с растущими потребностями малыша. Едва ли не главным преимуществом аппарата является и его приемлемая стоимость, около 6 тысяч рублей.Также сравнительно недорого можно приобрести устройство Kurio Tab 2 Motion. Наличие восьми профилей пользователя позволяет использовать его в большой семье, этому способствуют и функции для безопасности и контроля родителей. Его ценник не выше 6 тысяч рублей, и это также является хорошей мотивацией для покупки аппарата.