«Бывало, что греха таить»: Глюкоза периодически размышляла о разводе с мужем





Глюкоза долгое время не комментировала слухи о своем расставании с супругом бизнесменом Александром Чистяковым, которые появились еще летом в прошлом году. Певица предположила, что такая информация могла возникнуть из-за смены ника в социальной сети Instagram на Glukozamusic. До этого он был связан с фамилией супруга. Наталья Чистякова-Ионова подчеркнула, что изменение ника было произведено для удобства пользователей. Теперь они быстрее и проще смогут найти исполнительницу в Сети. В то же время певица призналась, что она периодически думала о разводе с мужем. «Бывало, что греха таить», - добавила артистка. Однако после углубления в такие мысли она понимала, что не хочет развода. По словам певицы, даже в наиболее кризисные моменты они с мужем никогда не делали пауз в отношениях, и всегда спали на одной кровати. Семейное правило «быть вместе, во что бы то ни стало», по мнению исполнительницы, всегда поддерживало их отношения.Глюкоза с мужем живут вместе 13 лет и воспитывают двух дочерей - Лиду (12 лет) и Веру (8 лет).