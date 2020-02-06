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"Мне выпал шанс поработать с гениальным композитором": Валентина Рубцова поздравила Игоря Матвиенко с 60-летием

В социальной сети Instagram Валентина Рубцова поздравила Игоря Матвиенко с 60-летием. Бывшая участница группы "Девочки" написала, что является счастливым человеком, поскольку ей выпал шанс поработать с этим гениальным композитором.
"Мне выпал шанс поработать с гениальным композитором": Валентина Рубцова поздравила Игоря Матвиенко с 60-летием

Музыкальная группа "Девочки" была основана Игорем Матвиенко и Андреем Зуевым в 1999 году и стала известной благодаря таким песням, как "Говорила мама" и "Ведь я такая красивая сегодня". Участницами коллектива стали Валентина Рубцова, Татьяна Герасимова, Олимпиада Тетерич и Ирина Дубцова. Сегодня звезда сериала "СашаТаня" разместила видео, на котором показаны архивные фотографии. На кадрах Валентина Рубцова запечатлена с Игорем Матвиенко и участницами группы "Девочки".

В комментарии актриса написала: "Я счастливый человек, ведь мне выпал шанс поработать с гениальным композитором! С днём рождения, любимый Игорь Игоревич". Подписчики поздравили композитора с 60-летием, а также пожелали имениннику здоровья, удачи и семейного счастья. Публикацию Валентины Рубцовой в Instagram уже просмотрели более 15 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:39

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