"Мне выпал шанс поработать с гениальным композитором": Валентина Рубцова поздравила Игоря Матвиенко с 60-летием

Музыкальная группа "Девочки" была основана Игорем Матвиенко и Андреем Зуевым в 1999 году и стала известной благодаря таким песням, как "Говорила мама" и "Ведь я такая красивая сегодня". Участницами коллектива стали Валентина Рубцова, Татьяна Герасимова, Олимпиада Тетерич и Ирина Дубцова. Сегодня звезда сериала "СашаТаня" разместила видео, на котором показаны архивные фотографии. На кадрах Валентина Рубцова запечатлена с Игорем Матвиенко и участницами группы "Девочки".В комментарии актриса написала: "Я счастливый человек, ведь мне выпал шанс поработать с гениальным композитором! С днём рождения, любимый Игорь Игоревич". Подписчики поздравили композитора с 60-летием, а также пожелали имениннику здоровья, удачи и семейного счастья. Публикацию Валентины Рубцовой в Instagram уже просмотрели более 15 000 раз.