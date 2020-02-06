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«У нас класс повыше»: Отец Хабиба Нурмагомедова не считает Тони Фергюсона опасным соперником

Абдулманап Нурмагомедов – отец и по совместительству тренер знаменитого российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не считает бойца из США Тони Фергюсона опасным соперником для сына. В ближайшем поединке Нурмагомедову, к слову, предстоит сразиться именно с Фергюсоном.
«У нас класс повыше»: Отец Хабиба Нурмагомедова не считает Тони Фергюсона опасным соперником

Как утверждает Нурмагомедов-старший, Фергюсон никогда не считался особенно опасным противником для его подопечного из числа тех, с кем ему возможно придется выйти в октагон, а просто воспринимался как хороший боец. Более того, тренер российского чемпиона утверждает, что в карьере его сына были и более опасные противники. «Фергюсон – спортсмен, от которого можно ожидать неприятностей на протяжении примерно 25 минут. Он довольно выносливый спортсмен, имеет хороший опыт, вышел на серию из 12 побед. Но у нас класс повыше», - цитирует слова Нурмагомедова-старшего пресса.

Стоит отметить, что в октагоне Нурмагомедов и Фергюсон должны встретиться 18 апреля в американском Нью-Йорке, где пройдет очередная серия боев в рамках турнира UFC 249.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:37

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