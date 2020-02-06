«У нас класс повыше»: Отец Хабиба Нурмагомедова не считает Тони Фергюсона опасным соперником





Как утверждает Нурмагомедов-старший, Фергюсон никогда не считался особенно опасным противником для его подопечного из числа тех, с кем ему возможно придется выйти в октагон, а просто воспринимался как хороший боец. Более того, тренер российского чемпиона утверждает, что в карьере его сына были и более опасные противники. «Фергюсон – спортсмен, от которого можно ожидать неприятностей на протяжении примерно 25 минут. Он довольно выносливый спортсмен, имеет хороший опыт, вышел на серию из 12 побед. Но у нас класс повыше», - цитирует слова Нурмагомедова-старшего пресса.Стоит отметить, что в октагоне Нурмагомедов и Фергюсон должны встретиться 18 апреля в американском Нью-Йорке, где пройдет очередная серия боев в рамках турнира UFC 249.