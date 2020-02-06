«Я буду любить тебя всю свою оставшуюся жизнь»: Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своей печали после смерти Кирка Дугласа
Кэтрин Зета-Джонс на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала трогательный пост, который посвятила легендарному голливудскому актеру Кирку Дугласу. Свекор актрисы умер 5 февраля в возрасте 103 лет.
Кэтрин Зета-Джонс опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена вместе с Кирком Дугласом. В описании под фото жена Майкла Дугласа рассказала пользователям о своей печали. Она написала, что посвящает пост «своему дорогому Кирку», и поделилась, что будет любить его всю оставшуюся жизнь, и уже очень скучает по нему.
Кирк Дуглас в 1996 году стал обладателем статуэтки «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства. После перенесенного инсульта актер больше не снимался в фильмах. Он так и не смог оправиться от последствий болезни и вынужден был передвигаться с помощью инвалидной коляски.
Кэтрин Зета-Джонс опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена вместе с Кирком Дугласом. В описании под фото жена Майкла Дугласа рассказала пользователям о своей печали. Она написала, что посвящает пост «своему дорогому Кирку», и поделилась, что будет любить его всю оставшуюся жизнь, и уже очень скучает по нему.
Кирк Дуглас в 1996 году стал обладателем статуэтки «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства. После перенесенного инсульта актер больше не снимался в фильмах. Он так и не смог оправиться от последствий болезни и вынужден был передвигаться с помощью инвалидной коляски.