«Я буду любить тебя всю свою оставшуюся жизнь»: Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своей печали после смерти Кирка Дугласа

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена вместе с Кирком Дугласом. В описании под фото жена Майкла Дугласа рассказала пользователям о своей печали. Она написала, что посвящает пост «своему дорогому Кирку», и поделилась, что будет любить его всю оставшуюся жизнь, и уже очень скучает по нему.Кирк Дуглас в 1996 году стал обладателем статуэтки «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства. После перенесенного инсульта актер больше не снимался в фильмах. Он так и не смог оправиться от последствий болезни и вынужден был передвигаться с помощью инвалидной коляски.